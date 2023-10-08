Giriş Tarihi: 08.10.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 10:00

Son dakika: Lübnan da savaşa müdahil oldu! İsrail'e roketli saldırı: Karşılık verildi

Son dakika haberleri: Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurdu. Tel Aviv yönetimi de "Aksa Tufanı" operasyonuna karşı "Demir Kılıçlar Operasyonu" başlattı. Hamas ve İsrail'in karşılıklı hamleleri bölgede tansiyonu iyice yükseltirken, bir ülke daha savaşa resmen müdahil oldu. Lübnan, İsrail topraklarına roketli saldırı düzenledi. Saldırıyı Hizbullah üstlendi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıya karşılık verildiği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...