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Giriş Tarihi: 08.10.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 10:00

Son dakika: Lübnan da savaşa müdahil oldu! İsrail'e roketli saldırı: Karşılık verildi

Son dakika haberleri: Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurdu. Tel Aviv yönetimi de "Aksa Tufanı" operasyonuna karşı "Demir Kılıçlar Operasyonu" başlattı. Hamas ve İsrail'in karşılıklı hamleleri bölgede tansiyonu iyice yükseltirken, bir ülke daha savaşa resmen müdahil oldu. Lübnan, İsrail topraklarına roketli saldırı düzenledi. Saldırıyı Hizbullah üstlendi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıya karşılık verildiği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Son dakika: Lübnan da savaşa müdahil oldu! İsrail’e roketli saldırı: Karşılık verildi

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son dakika: Lübnan da savaşa müdahil oldu! İsrail’e roketli saldırı: Karşılık verildi

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

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Son dakika: Lübnan da savaşa müdahil oldu! İsrail’e roketli saldırı: Karşılık verildi

SALDIRIYA KARŞILIK VERİLDİ

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı.

Son dakika: Lübnan da savaşa müdahil oldu! İsrail’e roketli saldırı: Karşılık verildi

HİZBULLAH İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son dakika: Lübnan da savaşa müdahil oldu! İsrail’e roketli saldırı: Karşılık verildi

İSRAİL, HİZBULLAH'A AİT ÇADIRLARI VURDU

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenmesinden hemen sonra yazılı açıklama yaptı. Ordudan bir kaynağa dayandırılan açıklamada, Kefr Şuba'da yer alan Hizbullah'a ait çadırların vurulduğu ifade edildi.

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