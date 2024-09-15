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Haberler Galeri SON DAKİKA… Lübnan İsrail’i kalbinden vurdu! Hizbullah’tan tansiyonu yükselten açıklama: Karşılık veririz!
Giriş Tarihi: 15.09.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:47

SON DAKİKA… Lübnan İsrail’i kalbinden vurdu! Hizbullah’tan tansiyonu yükselten açıklama: Karşılık veririz!

Eli kanlı İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım 345 günü geride bıraktı. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda 41 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail basınının "Netanyahu Lübnan'a operasyon yapma niyetinde" yazısının ardından bölgede bir kez daha gerilim tırmandı. Lübnan'dan İsrail'in kalbine 48 saatte 150'den fazla füze atıldı. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım ise "İsrail saldırırsa karşılık veririz" açıklamasını yaptı. Husilerin sözcüsü Nasruddin Amer'in "Bu daha başlangıç" çıkışı tansiyonu artırdı…

SON DAKİKA… Lübnan İsrail’i kalbinden vurdu! Hizbullah’tan tansiyonu yükselten açıklama: Karşılık veririz!

Katil İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının üzerinden 345 gün geçti. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, 41 bin 206 kişi yaşamını yitirdi. Ateşkes çağrılarına kulak asmayan ve soykırıma devam eden İsrail'e ABD ve Avrupalı ülkeler de destek verdi.

SON DAKİKA… Lübnan İsrail’i kalbinden vurdu! Hizbullah’tan tansiyonu yükselten açıklama: Karşılık veririz!

İSRAİL BASINI YAZDI: NETANYAHU LÜBNAN'A…

İsrail basınının, Başbakan Netanyahu'nun Lübnan'da kapsamlı bir operasyon yapmaya hazırlandığını yazması ise bölgede tansiyonu yükseltti. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu hafta kuzey cephesindeki durumu ele alması beklenirken Lübnan'dan hamle gecikmedi.

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SON DAKİKA… Lübnan İsrail’i kalbinden vurdu! Hizbullah’tan tansiyonu yükselten açıklama: Karşılık veririz!

İSRAİL'İ KALBİNDEN VURDU: 48 SAATTE 150 FÜZE

Buna göre Lübnan'dan İsrail'in Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne son 48 saatte 150 roket atıldığı belirlendi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin bazılarının imha edildiği, bir kısmının ise açık alana düştüğü ve yangına neden olduğu belirtildi. İsrail itfaiye ekiplerinin, roketlerin yol açtığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdüğünü kaydedildi.


SON DAKİKA… Lübnan İsrail’i kalbinden vurdu! Hizbullah’tan tansiyonu yükselten açıklama: Karşılık veririz!

İHA İLE BOMBALI SALDIRI

Ayrıca Lübnan topraklarından fırlatılan patlayıcı yüklü silahlı insansız hava aracının (İHA) İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim yerine düştüğü ancak herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.

SON DAKİKA… Lübnan İsrail’i kalbinden vurdu! Hizbullah’tan tansiyonu yükselten açıklama: Karşılık veririz!

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına yanıt olarak İsrail'in kuzeyindeki "Raviye" kışlasında 188. Zırhlı Tugayları'na ait karargahın hedef alındığı duyuruldu.

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