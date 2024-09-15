SON DAKİKA… Lübnan İsrail’i kalbinden vurdu! Hizbullah’tan tansiyonu yükselten açıklama: Karşılık veririz!

İSRAİL'İ KALBİNDEN VURDU: 48 SAATTE 150 FÜZE

Buna göre Lübnan'dan İsrail'in Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne son 48 saatte 150 roket atıldığı belirlendi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin bazılarının imha edildiği, bir kısmının ise açık alana düştüğü ve yangına neden olduğu belirtildi. İsrail itfaiye ekiplerinin, roketlerin yol açtığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdüğünü kaydedildi.



