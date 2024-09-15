Giriş Tarihi: 15.09.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
12:47
SON DAKİKA… Lübnan İsrail’i kalbinden vurdu! Hizbullah’tan tansiyonu yükselten açıklama: Karşılık veririz!
Eli kanlı İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım 345 günü geride bıraktı. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda 41 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail basınının "Netanyahu Lübnan'a operasyon yapma niyetinde" yazısının ardından bölgede bir kez daha gerilim tırmandı. Lübnan'dan İsrail'in kalbine 48 saatte 150'den fazla füze atıldı. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım ise "İsrail saldırırsa karşılık veririz" açıklamasını yaptı. Husilerin sözcüsü Nasruddin Amer'in "Bu daha başlangıç" çıkışı tansiyonu artırdı…