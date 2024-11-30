Giriş Tarihi: 30.11.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
20:21
SON DAKİKA | Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG'ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi
Son dakika haberleri: Suriye Halep'te, muhalif grupların başlattığı rejime karşı başlattığı operasyonlar sürüyor. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezine girdi. Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Son dakika bilgisine göre bölgede yoğun bombardıman sürüyor. Öte yandan Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG'ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi.