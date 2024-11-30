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Haberler Galeri SON DAKİKA | Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG'ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi
Giriş Tarihi: 30.11.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 20:21

SON DAKİKA | Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG'ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi

Son dakika haberleri: Suriye Halep'te, muhalif grupların başlattığı rejime karşı başlattığı operasyonlar sürüyor. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezine girdi. Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Son dakika bilgisine göre bölgede yoğun bombardıman sürüyor. Öte yandan Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG'ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi.

AA
SON DAKİKA | Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG’ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdi

Son dakika haberleri: Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

SON DAKİKA | Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG’ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdi

Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

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SON DAKİKA | Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG’ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdi

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

SON DAKİKA | Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG’ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdi

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

SON DAKİKA | Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG’ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdi

KENT MERKEZİNE YOĞUN BOMBARDIMAN
Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rusya ve Suriye rejiminin Halep'i yoğun şekilde bombalandığı bildirildi.

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