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Haberler Galeri Son Dakika | Savaşın simgesi Yılan Adası'nda neler oluyor? İngiltere'den flaş açıklama: Rusya bunu yaparsa...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:39

Son Dakika | Savaşın simgesi Yılan Adası'nda neler oluyor? İngiltere'den flaş açıklama: Rusya bunu yaparsa...

Son dakika haberi: Savaş 77. gününde hız kesmeden devam ederken, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın simge isimlerinden biri haline gelen Yılan Adası'nda ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Geçtğimiz günlerde iki taraf da birbirlerinin askeri mühimmat ve araçlarını vurduğunu iddia etmiş, ancak olaylar resmi olarak doğrulanmamıştı. Öte yandan olaya bu defa İngiltere dahil oldu. İngiltere tarafından yapılan açıklamada tarafların çatışmasının adada devam ettiğinden bahsedildi. Ayrıca Rusya'nın bölgedeki gücünü artırabilrse kuzeybatı Karadeniz'de hakimiyet sağlayabileceği de ifade edildi.

Son Dakika | Savaşın simgesi Yılan Adası’nda neler oluyor? İngiltere’den flaş açıklama: Rusya bunu yaparsa...

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı 77. günde devam ediyor. Savaşın 6. gününde Rus birlikleri tarafından kuşatılan ve Ukraynalı askerlerle aralarında geçen muhabbetle gündeme gelen Yılan Adası ile ilgili çeşitli spekülasyonlar devam ediyor.

Son Dakika | Savaşın simgesi Yılan Adası’nda neler oluyor? İngiltere’den flaş açıklama: Rusya bunu yaparsa...
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve Rus taraflarından peş peş açıklamalar gelmişti. Ancak Yılan Adası'nda kimin olduğu ve neler olduğu net değil.

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Son Dakika | Savaşın simgesi Yılan Adası’nda neler oluyor? İngiltere’den flaş açıklama: Rusya bunu yaparsa...

Bu tartışmalara bu defa da İngiltere dahil oldu. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, "Yılan Adası'nda Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ediyor. Eğer Rusya, adadaki konumunu stratejik hava savunma ve kıyı savunma seyir füzelerini pekiştirirse, kuzeybatı Karadeniz'de hüküm sürebilir" açıklamalarına yer verildi.

Son Dakika | Savaşın simgesi Yılan Adası’nda neler oluyor? İngiltere’den flaş açıklama: Rusya bunu yaparsa...

Açıklamada ayrıca Rusya'nın ikmal gemilerinin Batı Karadeniz'de minimum korumaya sahip olduğu da bildirildi.

Son Dakika | Savaşın simgesi Yılan Adası’nda neler oluyor? İngiltere’den flaş açıklama: Rusya bunu yaparsa...

İngiliz gazetesi Daily Mail dün, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya lideri Vladimir Putin'in donanma filolarını denetlemek için kullandığı özel geçit töreni teknesini ada yakınlarında yok ettiğini iddia etmişti.

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