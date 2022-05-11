Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:39

Son Dakika | Savaşın simgesi Yılan Adası'nda neler oluyor? İngiltere'den flaş açıklama: Rusya bunu yaparsa...

Son dakika haberi: Savaş 77. gününde hız kesmeden devam ederken, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın simge isimlerinden biri haline gelen Yılan Adası'nda ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Geçtğimiz günlerde iki taraf da birbirlerinin askeri mühimmat ve araçlarını vurduğunu iddia etmiş, ancak olaylar resmi olarak doğrulanmamıştı. Öte yandan olaya bu defa İngiltere dahil oldu. İngiltere tarafından yapılan açıklamada tarafların çatışmasının adada devam ettiğinden bahsedildi. Ayrıca Rusya'nın bölgedeki gücünü artırabilrse kuzeybatı Karadeniz'de hakimiyet sağlayabileceği de ifade edildi.