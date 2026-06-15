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SON DAKİKA | Siyonist sapkınlığa antisemitizm kalkanı! Yahudi lobileri medyayı susturdu
Giriş Tarihi: 15.06.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 06:44
SON DAKİKA | Siyonist sapkınlığa antisemitizm kalkanı! Yahudi lobileri medyayı susturdu
Son dakika haberi: New York'ta kaybolan Yahudi kız öğrenciler, sinagog tünellerini, Epstein'in karanlık ağını, İsrail'in deri bankasını ve organ hırsızlığını yeniden gündeme taşıdı. Siyonist lobiler, bu sapkınlıklarını dile getirenleri 'antisemitizm yaftasıyla' susturuyor.