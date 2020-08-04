Son dakika: Skandalda yeni detaylar! Birleşik Krallık Prensi Andrew'un fantezileri ortalığa saçıldı

İngiltere'de gündem bir süredir Kraliyet ailesini sarsan taciz iddialarıyla meşgul. "Epstein'ın madamı" Ghislaine Maxwell davasında Birleşik Krallık Prensi Andrew'un fantezileri ortaya saçıldı. Kraliyet ailesi ise Prens Andrew'a dair iddiaları şiddetle reddediyor. Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan ve FBI'ın ifade çağrılarına henüz olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ı zora sokabileceği ve ifade vermesi için üzerindeki baskının arttığı yorumları yapılıyordu. Yeni bilgiler ise işleri bir başka boyuta taşıdı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...