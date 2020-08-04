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Haberler Galeri Son dakika: Skandalda yeni detaylar! Birleşik Krallık Prensi Andrew'un fantezileri ortalığa saçıldı

Son dakika: Skandalda yeni detaylar! Prensi Andrew'un fantezileri ortalığa saçıldı

İngiltere'de gündem bir süredir Kraliyet ailesini sarsan taciz iddialarıyla meşgul. "Epstein'ın madamı" Ghislaine Maxwell davasında Prensi Andrew'un fantezileri ortaya saçıldı. Kraliyet ailesi ise Prens Andrew'a dair iddiaları şiddetle reddediyor. Pedofil milyarder 'ın eski kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan ve FBI'ın ifade çağrılarına henüz olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ı zora sokabileceği ve ifade vermesi için üzerindeki baskının arttığı yorumları yapılıyordu. Yeni bilgiler ise işleri bir başka boyuta taşıdı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 08:15
Son dakika: Skandalda yeni detaylar! Birleşik Krallık Prensi Andrew'un fantezileri ortalığa saçıldı

İngiltere Kraliyet ailesinin başı çok ciddi bir skandalla dertte!

Son dakika: Skandalda yeni detaylar! Birleşik Krallık Prensi Andrew'un fantezileri ortalığa saçıldı

Pedofil milyarder 'ın eski kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan ve FBI'ın ifade çağrılarına henüz olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ı zora sokabileceği ve ifade vermesi için üzerindeki baskının arttığı yorumları yapılıyordu.

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Son dakika: Skandalda yeni detaylar! Birleşik Krallık Prensi Andrew'un fantezileri ortalığa saçıldı

Tutuklanan Ghislaine Maxwell de Epstein gibi, devam eden soruşturma kapsamında seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak ve yalancı şahitlik yapmakla suçlanıyor.

Son dakika: Skandalda yeni detaylar! Birleşik Krallık Prensi Andrew'un fantezileri ortalığa saçıldı

1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew'ın da yakın arkadaşıydı.

Son dakika: Skandalda yeni detaylar! Birleşik Krallık Prensi Andrew'un fantezileri ortalığa saçıldı

Pedofil milyarder 'in istismar ettiği ve Prens Andrew'un bir çiftlikte kendisiyle iki gün geçirdiğini söyleyen Virginia Giuffre, Prens Andrew'un ayak parmaklarını yalamayı sevdiğini söyledi.

Son dakika: Skandalda yeni detaylar! Birleşik Krallık Prensi Andrew'un fantezileri ortalığa saçıldı

Seks amaçlı insan kaçakçılığı faaliyetinde Epstein'in sağ kolu olduğu öne sürülen Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davada ifade veren Virginia Giuffre, Prens Andrew'a dair daha önce verdiği ifadelere yenilerini ekledi.

Son dakika: Skandalda yeni detaylar! Birleşik Krallık Prensi Andrew'un fantezileri ortalığa saçıldı

Giuffre, Prens Andrew'un çok tuhaf cinsel tercihlerinin olduğunu ve bunların midesinin kaldırmakta zorluk çekeceği türden şeyler olduğunu belirtti.

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