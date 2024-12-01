Giriş Tarihi: 01.12.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
15:55
SON DAKİKA: SMO Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi! Terör örgütü PKK/YPG'nin lojistik hattı kesildi
Son dakika haberleri: Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' kapsamında Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolü altına aldı. SMO'nun Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirmesiyle, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı kesintiye uğradı. İşte son dakika haberinin detayları...