SON DAKİKA: SMO Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi! Terör örgütü PKK/YPG’nin lojistik hattı kesildi

LOJİSTİK HATTI KESİNTİYE UĞRADI

SMO'nun askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirmesiyle, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı kesintiye uğradı.

Kuveyris Askeri Havaalanı, İsrail tarafından da birçok kez hedef alınmıştı.