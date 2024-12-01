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Haberler Galeri SON DAKİKA: SMO Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi! Terör örgütü PKK/YPG'nin lojistik hattı kesildi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 15:55

SON DAKİKA: SMO Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi! Terör örgütü PKK/YPG'nin lojistik hattı kesildi

Son dakika haberleri: Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' kapsamında Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolü altına aldı. SMO'nun Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirmesiyle, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı kesintiye uğradı. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
SON DAKİKA: SMO Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi! Terör örgütü PKK/YPG’nin lojistik hattı kesildi

Son dakika haberleri: PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolü altına aldı.

SON DAKİKA: SMO Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi! Terör örgütü PKK/YPG’nin lojistik hattı kesildi

LOJİSTİK HATTI KESİNTİYE UĞRADI

SMO'nun askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirmesiyle, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı kesintiye uğradı.

Kuveyris Askeri Havaalanı, İsrail tarafından da birçok kez hedef alınmıştı.

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SON DAKİKA: SMO Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi! Terör örgütü PKK/YPG’nin lojistik hattı kesildi

SMO ayrıca Halep'in kuzey kırsalında ilerleyen PKK/YPG terör örgütlerini engellemek amacıyla, Halep'e bağlı Şeyh Neccar'da kontrolü sağladı.

SON DAKİKA: SMO Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi! Terör örgütü PKK/YPG’nin lojistik hattı kesildi

TEL RIFAT KUŞATMA ALTINDA

SMO, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken, ilerleyişini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak ilerledi.

SON DAKİKA: SMO Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi! Terör örgütü PKK/YPG’nin lojistik hattı kesildi

Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti.

Böylece terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat sahası tüm yönlerden kuşatılmış oldu.

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