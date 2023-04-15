Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 15:21

SON DAKİKA: Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!

Son dakika haberleri… Sudan'da iç savaş alarmı verildi. Ülkenin başkenti Hartum'da ve farklı noktalarda ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında günlerdir süren gerginliğin ardından silahlı çatışmalar başladı. Yerel basından aktarılan haberlere göre Sudan ordusuna ait savaş uçakları, çatışmaların yoğun olarak devam ettiği havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Genelkurmay Başkanlığı gibi noktaların yakınında yarım saat kadar alçak irtifada uçtu, uçaklar, ordu ile HDK güçlerinin çatıştığı bazı noktaları bombaladı.