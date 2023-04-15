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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!
Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 15:21

SON DAKİKA: Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!

Son dakika haberleriSudan'da iç savaş alarmı verildi. Ülkenin başkenti Hartum'da ve farklı noktalarda ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında günlerdir süren gerginliğin ardından silahlı çatışmalar başladı. Yerel basından aktarılan haberlere göre Sudan ordusuna ait savaş uçakları, çatışmaların yoğun olarak devam ettiği havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Genelkurmay Başkanlığı gibi noktaların yakınında yarım saat kadar alçak irtifada uçtu, uçaklar, ordu ile HDK güçlerinin çatıştığı bazı noktaları bombaladı.

AA
DHA
SON DAKİKA: Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!

Son dakika haberleri… Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan RSF arasında son zamanlarda artan gerginlik, çatışmaya dönüştü. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Nabil Abdallah yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Hartum'da ve başka noktalardaki ordu kamplarına saldırdı.

SON DAKİKA: Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!

Çatışmalar devam ediyor ve ordu ülkeyi korumak için görevini yapıyor" ifadelerini kullandı. RSF ise Hartum'un güneyindeki kamplarından birinin ordu tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

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SON DAKİKA: Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!

PATLAMA VE SİLAH SESLERİ DUYULUYOR

Hartum şehir merkezindeki ordu karargahı, şu anda askeri yönetimde olan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahının bulunduğu bölge ile Savunma Bakanlığı'nın yakınlarında silah ve patlama sesleri duyuldu.

SON DAKİKA: Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!

UÇUŞLAR İPTAL

Hartum Uluslararası Havalimanı ve şehrin farklı noktalarından yoğun duman yükseldi. RSF güçlerinin havaalanına girdiği, uçuşların iptal edildiği belirtiliyor.

SON DAKİKA: Sudan’da sıcak çatışmalar başladı! Türk Büyükelçiliği’nden flaş uyarı!

Hartum'un yaklaşık 330 kilometre kuzeyindeki Merowe'de de silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılıyor.

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