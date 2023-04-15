Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında sabah başlayan çatışmaların ardından orduya ait savaş jetleri, başkent Hartum'daki bazı noktaları bombaladı.
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