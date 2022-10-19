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Haberler Galeri SON DAKİKA: Tayfun Balistik Füzesi Rize'den atıldı Sinop'ta hedefi vurdu! Yunanistan tutuştu: Bu bir güç gösterisi endişeliyiz
Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 11:43

SON DAKİKA: Tayfun Balistik Füzesi Rize'den atıldı Sinop'ta hedefi vurdu! Yunanistan tutuştu: Bu bir güç gösterisi endişeliyiz

Son dakika haberi: Türk savunma sanayiinin yeni ürünü 'Tayfun'un testi dün gerçekleştirildi. Balistik füze Tayfun Rize'den ateşlendi, Sinop'ta hedefi vurdu. Tayfun füzesinin testi Yunanistan'ın uykularını kaçırdı. Yunan medyası Türkiye'nin balistik füze testini manşetlerine taşıdı. İşte Tayfun isimli balistik füzemizin Yunanistan'daki yankıları...

SON DAKİKA: Tayfun Balistik Füzesi Rize’den atıldı Sinop’ta hedefi vurdu! Yunanistan tutuştu: Bu bir güç gösterisi endişeliyiz

Türkiye yerli ve milli savunma sanayii adımlarına devam ediyor. Dün Milli Savunma Bakanlığı Tayfun isimli balistik füzeyi test etti. Rize'den fırlatılan Tayfun balistik füzesi Sinop açıklarında hedefi vurdu. Bu gelişme Türk medyası gibi Yunan medyasının da gündemi oldu. Atina-Ankara gerilimi sürerken, Yunan medyası Tayfun balistik füzesini manşetlerine taşıdı. Türkiye'nin güç gösterisi yaptığına dikkat çekilirken, 'Endişeliyiz' ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Tayfun Balistik Füzesi Rize’den atıldı Sinop’ta hedefi vurdu! Yunanistan tutuştu: Bu bir güç gösterisi endişeliyiz

TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ RİZE'DEN ATEŞLENDİ SİNOP'TA HEDEFİ VURDU

Tayfun balistik füzesinin test atışı ABD medyasının ilgisini çekti. Dün ABD'nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg, füze denemesinin detaylarını okurları ile paylaştı. Bloomberg adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde füzenin Sinop kıyılarında düştüğü bilgisine yer verdi.

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SON DAKİKA: Tayfun Balistik Füzesi Rize’den atıldı Sinop’ta hedefi vurdu! Yunanistan tutuştu: Bu bir güç gösterisi endişeliyiz

YUNANİSTAN TUTUŞTU

Bu gelişme Yunan medyasında da geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin balistik füze denemesini manşetlerine taşıyan Yunan medyası çarpıcı ifadeler kullandı.

SON DAKİKA: Tayfun Balistik Füzesi Rize’den atıldı Sinop’ta hedefi vurdu! Yunanistan tutuştu: Bu bir güç gösterisi endişeliyiz

"TÜRKLER ÇOK GİZLİ ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ"

Kathimerini gazetesi ise Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizdi.

SON DAKİKA: Tayfun Balistik Füzesi Rize’den atıldı Sinop’ta hedefi vurdu! Yunanistan tutuştu: Bu bir güç gösterisi endişeliyiz

"GÜÇ GÖSTERİSİ! ENDİŞELİYİZ..."

Skai gazetesi Türkiye'nin Tayfun füzesini test etmesini, 'Güç Gösterisi' başlığı ile okuyucularına duyurdu. Yine Eleftherostypos ise, "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" ifadelerine yer verdi.

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