Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:29
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022
11:43
SON DAKİKA: Tayfun Balistik Füzesi Rize'den atıldı Sinop'ta hedefi vurdu! Yunanistan tutuştu: Bu bir güç gösterisi endişeliyiz
Son dakika haberi: Türk savunma sanayiinin yeni ürünü 'Tayfun'un testi dün gerçekleştirildi. Balistik füze Tayfun Rize'den ateşlendi, Sinop'ta hedefi vurdu. Tayfun füzesinin testi Yunanistan'ın uykularını kaçırdı. Yunan medyası Türkiye'nin balistik füze testini manşetlerine taşıdı. İşte Tayfun isimli balistik füzemizin Yunanistan'daki yankıları...