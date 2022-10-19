SON DAKİKA: Tayfun Balistik Füzesi Rize’den atıldı Sinop’ta hedefi vurdu! Yunanistan tutuştu: Bu bir güç gösterisi endişeliyiz

Türkiye yerli ve milli savunma sanayii adımlarına devam ediyor. Dün Milli Savunma Bakanlığı Tayfun isimli balistik füzeyi test etti. Rize'den fırlatılan Tayfun balistik füzesi Sinop açıklarında hedefi vurdu. Bu gelişme Türk medyası gibi Yunan medyasının da gündemi oldu. Atina-Ankara gerilimi sürerken, Yunan medyası Tayfun balistik füzesini manşetlerine taşıdı. Türkiye'nin güç gösterisi yaptığına dikkat çekilirken, 'Endişeliyiz' ifadeleri kullanıldı.