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Haberler Galeri Son dakika! Türkiye'den Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Çığırından çıktığına göre doğru yoldayız
Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 12:07

Son dakika! Türkiye'den Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Çığırından çıktığına göre doğru yoldayız

Son dakika... Fransız Charlie Hebdo skandallarına bir yenisini daha ekledi. Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Başkan ERdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çığırından çıktığına göre, doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs'ta verecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Türkiye’den Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Çığırından çıktığına göre doğru yoldayız

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo, son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Derginin bugünkü sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazıldı.

Son dakika! Türkiye’den Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Çığırından çıktığına göre doğru yoldayız

Batı medyasında Türkiye'deki seçimlerin ilk turundan önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan makaleler yayımlanmıştı.

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Son dakika! Türkiye’den Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Çığırından çıktığına göre doğru yoldayız

DERGİNİN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Charlie Hebdo'nun provokatif paylaşımı sosyal medyada çok sayıda tepkiye yol açtı. Twitter kullanıcıları, derginin paylaşımıyla Erdoğan'ı zayıflatmaktan çok Türk halkının desteğiyle daha da güçlendireceği yorumunu yaptı.

Son dakika! Türkiye’den Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Çığırından çıktığına göre doğru yoldayız

TÜRKİYE'DEN CHARLİE HEBDO'YA TEPKİ: "DOĞRU YOLDAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki olarak "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir." ifadelerini kullandı.

Kalın, seçimlerin ikinci tur tarihine işaret ederek Türk milletinin dergiye en güzel cevabı daha gür bir sesle 28 Mayıs günü vereceğini belirtti.

Son dakika! Türkiye’den Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Çığırından çıktığına göre doğru yoldayız

"CHARLİE HEBDO PROVOKASYON, HAKARET VE KÜFRÜN MERKEZİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarının belli odaklarda rahatsızlığa yol açtığına işaret eden Altun, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Altun, bu durumun Charlie Hebdo'nun içinde bulunduğu çaresizliği özetlediğine dikkati çekti.

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