Son dakika! Türkiye’den Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Çığırından çıktığına göre doğru yoldayız

"CHARLİE HEBDO PROVOKASYON, HAKARET VE KÜFRÜN MERKEZİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarının belli odaklarda rahatsızlığa yol açtığına işaret eden Altun, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Altun, bu durumun Charlie Hebdo'nun içinde bulunduğu çaresizliği özetlediğine dikkati çekti.