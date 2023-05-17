Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:09
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
12:07
Son dakika! Türkiye'den Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Çığırından çıktığına göre doğru yoldayız
Son dakika... Fransız Charlie Hebdo skandallarına bir yenisini daha ekledi. Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Başkan ERdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çığırından çıktığına göre, doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs'ta verecek" ifadelerini kullandı.