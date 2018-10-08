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ilkel kabileler

Giriş Tarihi: 08.10.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 11:46
Son ilkel kabileler

Hadzalar, dünyanın ilkel olarak avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını sürdüren birkaç kabilesinden biri.

Son ilkel kabileler

Varlığını Tanzanya'da sürdüren kabile,

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Son ilkel kabileler

Günümüzde de bundan 500 sene öncekinden farksız yaşıyor.

Son ilkel kabileler

Teknolojinin hiçbir nimetinin girmediği toprakları onlara ait ve onlar "çalışmak" ve "mesai" kavramı olmaksızın; avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Son ilkel kabileler

Hadza kabilesinin üyeleri yaşamlarını ok ve yaylarla avladığı babun, kuş, antilop, maymun, bufalo ve hatta aslan ile sürdürüyor.

Son ilkel kabileler

10 bin yıldır varlığını sürdürdüğü tahmin edilen kabile, yüzyıllar içerisinde yaşanan değişim ve dönüşümlere rağmen yaşam biçimini asla terk etmedi.

Son ilkel kabileler

1000 üyeye ait Hadza kabilesi, Eyasi Gölü'nün çevresindeki mağaralarda yaşamını sürdürüyor.

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