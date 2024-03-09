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Haberler Galeri Soykırım destekçisi Biden'a huzur yok! İtiraf niteliğinde açıklama
Giriş Tarihi: 09.03.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 07:44

Soykırım destekçisi Biden'a huzur yok! İtiraf niteliğinde açıklama

İsrail'in katliamına destek veren ABD Başkanı Joe Biden, her gittiği ortamda protesto ediliyor. ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapadı. Öte yandan itiraf niteliğinde bir açıklama yapan Biden, İsrail'in sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun olduğunu kaydederek, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu." dedi.

Soykırım destekçisi Biden’a huzur yok! İtiraf niteliğinde açıklama

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren ABD Başkanı Joe Biden, gittiği her yerde protesto ediliyor.

Soykırım destekçisi Biden’a huzur yok! İtiraf niteliğinde açıklama

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapadı.

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Soykırım destekçisi Biden’a huzur yok! İtiraf niteliğinde açıklama

Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

Soykırım destekçisi Biden’a huzur yok! İtiraf niteliğinde açıklama

Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı. Polis göstericilere müdahale etti.

Soykırım destekçisi Biden’a huzur yok! İtiraf niteliğinde açıklama

BİDEN'DAN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Öte yandan itiraf niteliğinde bir açıklama yapan Biden, İsrail'in sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

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