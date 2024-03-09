Giriş Tarihi: 09.03.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
07:44
Soykırım destekçisi Biden'a huzur yok! İtiraf niteliğinde açıklama
İsrail'in katliamına destek veren ABD Başkanı Joe Biden, her gittiği ortamda protesto ediliyor. ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapadı. Öte yandan itiraf niteliğinde bir açıklama yapan Biden, İsrail'in sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun olduğunu kaydederek, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu." dedi.