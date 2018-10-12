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'un fırlatılışında kaza

Giriş Tarihi: 12.10.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 16:55
Soyuz'un fırlatılışında kaza

Rusya'nın MS-10 roketinin fırlatılışı sırasında kaza meydana geldi. Astronotları taşıyan kapsülün yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Soyuz'un fırlatılışında kaza

Dün yardımcı rokette meydana gelen arıza sonucu Kazakistan'a zorunlu iniş yapan na ait yeni görüntüler yayınlandı.

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Soyuz'un fırlatılışında kaza

Görüntülerde iki astronotu taşıyan kapsül yer alıyor

Soyuz'un fırlatılışında kaza

Astronotlar bu kapsülün içerisinde 48 km irtifadan düşüş gerçekleştirdi.

Soyuz'un fırlatılışında kaza

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen astronotların bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittikleri rapor edildi.

Soyuz'un fırlatılışında kaza
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Soyuz'un fırlatılışında kaza
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