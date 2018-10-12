Soyuz'un fırlatılışında kaza

Rusya'nın Soyuz MS-10 roketinin fırlatılışı sırasında kaza meydana geldi. Astronotları taşıyan kapsülün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dün yardımcı rokette meydana gelen arıza sonucu Kazakistan'a zorunlu iniş yapan Soyuz uzay aracına ait yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde iki astronotu taşıyan kapsül yer alıyor Astronotlar bu kapsülün içerisinde 48 km irtifadan düşüş gerçekleştirdi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen astronotların bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittikleri rapor edildi.