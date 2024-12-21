Giriş Tarihi: 21.12.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
08:29
Suriye'deki Türkmenler SABAH'a konuştu: Türkiye'ye ve Türk bayrağına özlemlerini anlattılar! Sözleri duygulandırdı
Esad rejiminin ardından Suriye'de yaşanan acılar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Suriye'nin güneyinde yer alan Dera kentine bağlı Türkmen köylerinde hemen her evde bir kayıp var. 10 yıldır yakınlarından haber alamayan Türkmenler acılarını dile getirirken, Türkiye'ye olan özlemlerini de anlattı. Türkmen köyü Ayinaişe'ye giden SABAH ekibine Türk bayrağı soran Türkmenler, bayrakla fotoğraf çektirdi. Bayrağı alan Türkmenler, Türkiye'de olan akrabalarını çok özlediklerini söyledi. Herkesin Türkçe konuştuğu köyde biz de Türk kahvesi özlemimizi giderdik.