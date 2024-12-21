Suriye’deki Türkmenler SABAH’a konuştu: Türkiye’ye ve Türk bayrağına özlemlerini anlattılar! Sözleri duygulandırdı

Ayinaişe köyünde yaşayan Türkmenler, Esad zulmünü SABAH'a anlattı. Hemen her evde en az bir kişinin kayıp olduğu köyde Türk gazetecileri görenler, Türkiye özlemlerini dile getirdi.

'NE ÖLÜSÜ NE DİRİSİNİ BULAMADIK'

Oğlunu tutuklandıktan sonra 11 yıldır bulamayan Omar Süleyman, "Şam'dan kaçıp buraya geldik. Buradakilerin çoğu da Türkiye'ye gitti. Bir oğlum vardı, 2013 senesinde tutuklandı. Nereye gittiği belirsiz. Sednaya'ya gittik bulamadık. 16 yaşındaydı. İşten geliyordu. Hiçbir suçu yoktu tutukladılar. Ondan sonra ne dirisini ne ölüsünü bulamadık" dedi.

Esad döneminde çok zor zamanlar yaşadığını söyleyen Emine Muhammed Ali, "Eniştem işten gelirken Esad'ın askerleri tarafından tutuklandı. Tam 10 yıl oldu. Ne ölüsü var, ne dirisi. Türkiye'de oğlum ve kızım var. Şimdi artık savaş bitti. Onlar da yanıma gelip ziyaret edecekler" diye konuştu. Hüseyin Ali Haj Kalel, "Biz Süleyman Şah'ın torunlarıyız. Şimdiki İsrail topraklarında yaşıyorduk. Oradan göç edip Şam'a geldik. Şam'da yeni hayat kuralım dedik. Orayı da Esad tepemize indirdi. Kimisi Türkiye'ye kaçtı. Biz burada kaldık. 2 oğlum var. İkisini de 12 sene evden dahi çıkarmadım. Askere de yollamadım. Oğlum dedi ki, 'Ben askere gidip kimsenin kanına girmem.' Ondan göndermedik. Burada her ailede bir kayıp vardı" dedi.