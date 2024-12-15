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Giriş Tarihi: 15.12.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 10:55

Suriye’yi yeni geçiş döneminde neler bekliyor? ABD ilk teması kurdu: Rusya’nın Lazkiye ve Tartus üslerinin durumu netleşiyor

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir hafta geçti. Muhalifler önderliğinde Suriye yeni bir evreye geçti. Bu geçiş döneminin nasıl olacağıysa herkes tarafından merak edilen bir konu. Son bir haftada yaşananlar ülkenin geleceği hakkında ipuçları verdi. ABD ve Rusya'nın yeni hükümetle kuracağı ilişkiler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Suriye’yi yeni geçiş döneminde neler bekliyor? ABD ilk teması kurdu: Rusya’nın Lazkiye ve Tartus üslerinin durumu netleşiyor

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin beklenmedik çöküşünün ilk haftası geride kaldı. Aniden iktidara gelen muhalifler, yoğun duygularla dolu bir halkla karşılaştı. Suriye halkı, yeni özgürlüklerin heyecanı, yıllarca süren baskının verdiği keder ve geleceğe dair umut, beklenti ve endişe gibi duyguları yaşadı. Bazıları gözyaşlarına boğulacak kadar bunalmıştı.

Suriye’yi yeni geçiş döneminde neler bekliyor? ABD ilk teması kurdu: Rusya’nın Lazkiye ve Tartus üslerinin durumu netleşiyor

PÜRÜZSÜZ GEÇİŞ DÖNEMİ

Uzmanlara göre, geçiş şaşırtıcı derecede pürüzsüz oldu. Rejimin işlediği suçlara karşılık intikam cinayetleri ve mezhepsel şiddet raporları asgari düzeydeydi. Yağma ve yıkım hızla kontrol altına alındı, muhalif güçler disiplin altına alındı. Cumartesi günü, başkent Şam'da insanlar her zamanki gibi hayatlarına devam etti. Sokaklarda sadece muhalif gruplara ait tek bir minibüs görüldü. İşlerin ters gitmesinin milyonlarca yolu vardı ancak şu ana kadar hiçbiri gerçekleşmedi.

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Suriye’yi yeni geçiş döneminde neler bekliyor? ABD ilk teması kurdu: Rusya’nın Lazkiye ve Tartus üslerinin durumu netleşiyor

REJİM ÜLKEYİ YERLE BİR ETTİ

Ülke, Esad ailesinin 61 yıllık iktidarından sonra parçalanmış ve izole edilmiş durumda. Aileler savaş yüzünden parçalanmış, eski mahkumlar maruz kaldıkları vahşet yüzünden travma geçirmiş, on binlerce tutuklu kaybolmuş durumda. Ekonomi kötü, yoksulluk yaygın, enflasyon ve işsizlik yüksek seviyede. Ancak bu değişim döneminde, pek çok kişi yeni Suriye'yi inşa etmeye hazır.

Suriye’yi yeni geçiş döneminde neler bekliyor? ABD ilk teması kurdu: Rusya’nın Lazkiye ve Tartus üslerinin durumu netleşiyor

SURİYE'DE BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK HAVASI

AP'nin haberine göre, Suriye halkı muhaliflerden korkmuyor ve yeni dönemde isteklerini ve şikayetlerini özgürce dile getirebiliyorlar. Buna bir örnek olarak, Şam Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleşen olayda güvenlikten sorumlu yeni yetkili ekibiyle birlikte başkente geliyor. Bu kişi muhalif güçler komutanı Binbaşı Hamza el-Ahmet. Havalimanında çalışan birkaç personel, Hamza'nın etrafında toplanıyor ve bundan sonra ne olacağını öğrenmek istiyorlar.

Suriye’yi yeni geçiş döneminde neler bekliyor? ABD ilk teması kurdu: Rusya’nın Lazkiye ve Tartus üslerinin durumu netleşiyor

Havaalanı personelleri, Esad rejimi döneminde konuşmaya korktukları tüm şikayetleri açıkça Hamza'yla paylaştı. Personeller, terfi ve avantajların rejim yanlısı kişilere verildiğini ve yavaş çalıştıkları gerekçesiyle patronlarının kendilerini hapis cezasıyla tehdit ettiğini söyledi.

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