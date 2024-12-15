Suriye’yi yeni geçiş döneminde neler bekliyor? ABD ilk teması kurdu: Rusya’nın Lazkiye ve Tartus üslerinin durumu netleşiyor

PÜRÜZSÜZ GEÇİŞ DÖNEMİ

Uzmanlara göre, geçiş şaşırtıcı derecede pürüzsüz oldu. Rejimin işlediği suçlara karşılık intikam cinayetleri ve mezhepsel şiddet raporları asgari düzeydeydi. Yağma ve yıkım hızla kontrol altına alındı, muhalif güçler disiplin altına alındı. Cumartesi günü, başkent Şam'da insanlar her zamanki gibi hayatlarına devam etti. Sokaklarda sadece muhalif gruplara ait tek bir minibüs görüldü. İşlerin ters gitmesinin milyonlarca yolu vardı ancak şu ana kadar hiçbiri gerçekleşmedi.