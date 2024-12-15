Giriş Tarihi: 15.12.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024
10:55
Suriye’yi yeni geçiş döneminde neler bekliyor? ABD ilk teması kurdu: Rusya’nın Lazkiye ve Tartus üslerinin durumu netleşiyor
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir hafta geçti. Muhalifler önderliğinde Suriye yeni bir evreye geçti. Bu geçiş döneminin nasıl olacağıysa herkes tarafından merak edilen bir konu. Son bir haftada yaşananlar ülkenin geleceği hakkında ipuçları verdi. ABD ve Rusya'nın yeni hükümetle kuracağı ilişkiler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.