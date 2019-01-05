Tam bir yılda kelimenin tam anlamıyla 'para saçtı' Prens Harry ile geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Meghan Markle, sadece bir yıl içinde kelimenin tam anlamıyla "para saçtı." Belki evlilik yoluyla "Düşes" unvanı aldı ama doğuştan prenses olanları bile çok geride bıraktı. Giriş Tarihi: 05.01.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 15:52
Öyle ki yakında ilk bebeğini dünyaya getirecek olan
Meghan Markle, sadece eltisi Kate Middleton'ı geride bırakmakla kalmadı; Avrupa'nın 'doğuştan mavi kanlı' kraliyet ailesi kadınlarını da 'beşe katladı.'
Kraliyet moda uzmanı UFO No More, 2018 yılı içinde monark ailelerin kadınları için yapılan giysi harcamalarını araştırdı. İngiltere, Danimarka, İsveç, İspanya ve Norveç kraliyet ailelerine mensup önde gelen kadınların giysi masraflarını inceleyen UFO No More'a göre en çok harcama yapan
Meghan Markle oldu. Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi unvanını alan Markle, giysileri için bir yılda tam 400 bin sterlin harcadı. Bu fiyata düğününde giydiği ünlü bir moda markasının tasarımı olan özel dikim gelinlik dahil değil.
Aynı zamanda bu rakam, eltisi Kate Middleton'ın yaptığı gardrop harcamasının neredeyse beş katı.Sık sık eski giysilerini farklı aksesuarlarla kullanan Kate Middleton'ın bir yıllık kıyafet masrafı ise 68 bin sterlin.
İlk sırada yer alan
Meghan Markle ile kendisinden sonra ikinci sırada yer alan Danimarka Veliaht Prensesi Mary'nin harcamaları arasında da dudak uçuklatan bir fark var. Markle'ın 400 bin sterlinlik harcamasının yanında Danimarka Prensesi Mary'nin 88 bin sterlinlik kıyafet masrafı küçük bir miktar kalıyor.
Listenin üçüncü sırasında İngiliz kraliyet ailesinin bir başka gelini Wessex Düşesi Sophie var. Onun toplam harcaması 73 bin sterlin.
Kate Middleton, 68 bin sterlin ile dördüncü sırada yer alırken onu beşinci sırada Norveç Prensesi Mette Marit 52 bin sterlin harcamayla takip ediyor.