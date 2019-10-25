Tel Abyad'da hayat normale döndü

Suriye Milli Ordu askerlerinden Hasan Öztürk, Tel Abyad'ın harekat ile huzura kavuştuğunu anlatarak, "Bölge halkı memnun. Türkiye burada hasta olan insanları muayene ediyor, ilaçlarını veriyor. Hastanede yapılamayan tedaviler burada yapılıyor. Türkiye'den ve Azez'den gelen 16 doktor göreve başladı. Her birim için doktorlar burada" diye konuştu.

Öte yandan Akçakale sınırında görev yapan basın mensupları, terör işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da normale dönen hayatı ve Türkiye tarafından burada yapılan çalışmaları görüntüledi.