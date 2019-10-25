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'da hayat normale döndü

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü /YPG'den arındırılan Suriye'nin kentinde hayat normale dönmeye başladı. Bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri insani yardımlarını sürdürürken, Türk Kızılayı da mobil klinik TIR'ıyla sağlık hizmeti vermeye başladı.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 15:26
Tel Abyad'da hayat normale döndü

Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü /YPG'den kurtarılan 'da hayat normale dönmeye başladı. Bölgede yaşayanlar günlük hayatlarını sürdürürken, terör mağduru sivillere insani yardımlarla birlikte sağlık hizmetleri veriliyor.

Tel Abyad'da hayat normale döndü

kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce kurulan seyyar fırında günlük 3 binin üzerinde ekmek üretimi yapılıyor. Ekmekler askerler tarafından Tel Abyad'lılara dağıtılıyor.

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Tel Abyad'da hayat normale döndü

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerin işgalinin sonlanmasıyla hayatın normalleşmeye başladığı 'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu askerleri ihtiyaç sahibi olan Suriyeli vatandaşlara gıda kolileri dağıtıyor.

Tel Abyad'da hayat normale döndü

sakinlerinden Muhammed Hafız, Türkiye sayesinde huzura kavuştuklarını belirterek, "Türk askerine, Suriye Milli Ordu askerlerine bölgeye geldikleri için, bizi terör örgütü PKK/YPG'den kurtardıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Tel Abyad'da hayat normale döndü

KIZILAY YARALARI SARIYOR

Harekat sırasında merkezinde bulunan hastane de PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşe verilmişti. Cihazların kullanılamaz hale geldiği hastanede tadilat çalışması başlatılırken, sağlık hizmeti ise Kızılay'ın mobil TIR'ı ile sağlanıyor. Tedavileri yapılan sivillere ihtiyaç duyduğu ilaçlar da yine Kızılay tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Tel Abyad'da hayat normale döndü

Suriye Milli Ordu askerlerinden Hasan Öztürk, 'ın harekat ile huzura kavuştuğunu anlatarak, "Bölge halkı memnun. Türkiye burada hasta olan insanları muayene ediyor, ilaçlarını veriyor. Hastanede yapılamayan tedaviler burada yapılıyor. Türkiye'den ve Azez'den gelen 16 doktor göreve başladı. Her birim için doktorlar burada" diye konuştu.
Öte yandan Akçakale sınırında görev yapan basın mensupları, terör işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da normale dönen hayatı ve Türkiye tarafından burada yapılan çalışmaları görüntüledi.

Tel Abyad'da hayat normale döndü
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