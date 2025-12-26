Haberler
Tel Aviv’de büyük panik: “Türkiye’nin radarları İsrail’in operasyonlarını kısıtlayabilir”
Giriş Tarihi: 26.12.2025 12:00
İsrail basını Türkiye'nin Suriye topraklarına radar sistemleri yerleştirme girişiminin İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye hava sahasındaki operasyon serbestisini ciddi biçimde sınırlamayı hedeflediğini belirtti. Batılı istihbarat kaynakları, bu adımın İsrail'in yalnızca Suriye içindeki değil, Irak ve İran'a yönelik operasyonlarda da bu hava sahasını kullanma kabiliyetini kısıtlayabileceğini belirtirken, İsrail'in daha önce Suriye'deki askeri üsleri hedef alan saldırılarının da Türkiye'nin bölgede kalıcı askeri varlık oluşturma ihtimaline karşı bir hamle niteliği taşıdığını ifade etti.