Tel Aviv’de büyük panik: “Türkiye’nin radarları İsrail’in operasyonlarını kısıtlayabilir”

İsrail basını Türkiye'nin Suriye topraklarına radar sistemleri yerleştirme girişiminin İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye hava sahasındaki operasyon serbestisini ciddi biçimde sınırlamayı hedeflediğini belirtti. Batılı istihbarat kaynakları, bu adımın İsrail'in yalnızca Suriye içindeki değil, Irak ve İran'a yönelik operasyonlarda da bu hava sahasını kullanma kabiliyetini kısıtlayabileceğini belirtirken, İsrail'in daha önce Suriye'deki askeri üsleri hedef alan saldırılarının da Türkiye'nin bölgede kalıcı askeri varlık oluşturma ihtimaline karşı bir hamle niteliği taşıdığını ifade etti.

İsrail merkezli Bhol'a göre, Türkiye ile İsrail arasında Suriye sahasındaki askeri dengeye ilişkin analistler, Türkiye'nin son haftalarda Suriye topraklarına radar sistemleri yerleştirme girişiminin İsrail'in Suriye semalarındaki hareket serbestisini sınırlamayı amaçladığını öne sürdü.

Bhol'un aktardığına göre, iki Batılı istihbarat kaynağı i24NEWS'e yaptıkları açıklamada, söz konusu radar konuşlandırmasının yalnızca İsrail'in Suriye içindeki operasyonlarını değil, aynı zamanda İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye hava sahasını İran ve Irak gibi ülkelere yönelik operasyonlarda kullanma kabiliyetini de ciddi biçimde kısıtlayabileceğini ifade etti.

TÜRK RADARLARI İSRAİL UÇAKLARINI TESPİT EDEBİLİR

Haberde, Türkiye'nin Suriye'ye yerleştirmeyi planladığı radar sistemlerinin, İsrail uçaklarının Suriye semalarındaki faaliyetlerini tespit edebileceği vurgulandı.

Bu durumun İsrail uçaklarının yalnızca Suriye içindeki hedeflere yönelik değil, Irak ve İran'daki operasyonlar kapsamında bu hava sahasından geçişlerini de riskli hale getirebileceği belirtildi.

İSRAİL'İN ÜS SALDIRILARININ ARKA PLANI

İsrail merkezli habere göre, Suriye'de Esad rejiminin yaklaşık bir yıl önce devrilmesinin hemen ardından İsrail, Türkiye'nin ülkede kalıcı askeri varlık oluşturmasından endişe duyduğu ve bu kapsamda İsrail'in T4 başta olmak üzere Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bazı askeri üsleri hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in bu saldırılarla Türkiye'nin söz konusu üslerde insansız hava araçları konuşlandırmasının ve uzun vadeli askeri altyapı kurmasının önüne geçmeyi amaçladığı kaydedildi.

"TÜRK HAVA ÜSSÜ POTANSİYEL TEHDİT"

Bir İsrailli güvenlik kaynağı, Türkiye'nin Suriye'de bir hava üssü kurma ihtimalinin Tel Aviv tarafından "potansiyel bir tehdit" olarak görüldüğünü aktardı.

Aynı kaynak, "Suriye'de bir Türk hava üssünün kurulması, İsrail'in Suriye'deki hareket serbestisinin ihlali anlamına gelir" ifadelerini kullandı.