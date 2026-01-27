Terör örgütü ateşkesi hiçe saydı: İnsani yardım koridoru hedef alındı! Batı’nın YPG’ye desteği çöküyor

Haberler
Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında uzatılan ateşkes bir kez daha ihlal edildi. YPG'nin Haseke kırsalındaki Sefa köyünü ve insani yardım koridorlarını hedef alan saldırılarında can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Öte yandan, Alman medyası Batı'nın YPG'ye yönelik desteğinin artık sürdürülemez hale geldiğini ortaya koydu.