Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:30

Terör örgütü ateşkesi hiçe saydı: İnsani yardım koridoru hedef alındı! Batı’nın YPG’ye desteği çöküyor

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında uzatılan ateşkes bir kez daha ihlal edildi. YPG'nin Haseke kırsalındaki Sefa köyünü ve insani yardım koridorlarını hedef alan saldırılarında can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Öte yandan, Alman medyası Batı'nın YPG'ye yönelik desteğinin artık sürdürülemez hale geldiğini ortaya koydu.

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında 15 gün süreyle uzatılan ateşkes devam ederken, teröristler ateşkesi yine ihlal etti.

TERÖRİSTLER KÖYÜ BOMBALADI

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "Terör örgütü YPG'nin Haseke ilindeki Sefa köyünü bombalaması sonucu bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, saldırının ardından Haseke kırsalındaki Şeddadi Hastanesi'ne çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.

"BÜYÜK ÇAPLI GÖÇ YAŞANIYOR"

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye kanalının haberinde ise, "YPG'nin ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef almasının ardından Sefa köyünden büyük çaplı göç yaşanıyor." ifadelerine yer verdi.

YPG İNSANİ YARDIMI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Teröristler Aynularab kırsalında insani yardım koridorlarını da hedef alarak, insani yardımın bölgeye ulaştırılmasını engellemeye çalışıyor.

SURİYE ORDUSU İLE TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDA ÇATIŞMA

Yerel kaynaklar ayrıca, YPG'nin Aynularab ve Ayn İsa'da bulunan Suriye ordusu mevzilerine İHA ve topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ateşkese rağmen Suriye ordusuna saldıran YPG'li teröristler ile Halep'in Aynularab ilçesi kırsalında çatışmalar devam ediyor.

BATI'NIN YPG'YE DESTEĞİ AZALIYOR

Öte yandan Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan bir analiz haberde, Batı'nın Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG'ye yönelik desteğinin belirgin biçimde azaldığı belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YALNIZLAŞTI

Alman gazete, terör örgütünün hem askeri hem de siyasi alanda yalnızlaştığını, özellikle ABD ile ilişkilerinin ciddi şekilde gerildiğini bildirdi. YPG'nin PKK ile olan bağlantısının uluslararası alanda giderek daha büyük bir yük haline geldiği vurgulandı.

YPG'NİN DEAŞ OYUNU TUTMADI

Haberde, YPG'nin binlerce DEAŞ mensubunun tutulduğu hapishaneler ve El-Hol kampı üzerinden Batı'ya baskı kurma stratejisinin artık işe yaramadığı belirtildi.

ABD'nin, YPG'nin bazı DEAŞ tutuklularını serbest bırakması ve hapishaneleri Suriye yönetimine devretmeden çekilmesi nedeniyle terör örgütüne mesafe koyduğu ifade edildi.

ABD YPG'DEN RAHATSIZ

Washington'un, YPG'nin Şam ile entegrasyona yanaşmamasından ve yarattığı güvenlik risklerinden rahatsız olduğu kaydedildi.

Alman gazeteye göre, YPG uzun süre ABD desteğinin kendisine kalıcı bir koruma sağladığını düşündü ancak bu dönemin sona erdiği netleşti.

ABD'li yetkililerin, YPG'nin "özel statüsünün" artık geçerli olmadığını açık ve kapalı mesajlarla ilettiği aktarıldı.

Haberde, Batı'nın desteğinin zayıflamasıyla birlikte YPG'nin yarı bağımsız bir yapı kurma hedefinin fiilen sona erdiği değerlendirmesi yapıldı.