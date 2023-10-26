Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ SABAH’a açıkladı! İşte ABD ve İsrail’in sinsi planı: Bütün oyunu buna göre kurdular

Yeşaya kehanetine baktığın taktirde; Tanrı'nın bir büyük İsrail Krallığı vadettiğini bunun da bir savaş sonucu elde edileceğini, bu savaşın sonunda da Büyük İsrail'in kurulacağını ifade ediyor. Oraya dem vurdu. Dolayısıyla katliamın başladığı ilk gün ABD'nin önemli siyasileri dinler savaşından bahsettiler. Haçlı Seferi'nden bahsettiler. Geniş bir çevre göremedi. Bu olaylar Gazze ile sınırlı değil, bir din savaşı ve şu sıralarda büyük bir hazırlık var. Daha Gazze'de istediği sonucu elde edemeyen İsrail, o projeyi nasıl gerçekleştirecek? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bu sapkın fikre inanan bir kitle var. Onun uğruna kan dökmeye hazır kurulu bir canavar kadro var…" ifadelerini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ