Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ SABAH’a açıkladı! İşte ABD ve İsrail’in sinsi planı: Bütün oyunu buna göre kurdular

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" Operasyonu'nu başlatmasının ardından, İsrail resmen 'savaş' ilan etti ve Gazze Şeridi'ni abluka altına aldı. Bölgeye adeta ölüm yağdıran İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada "Yeşaya kehanetini göreceğiz" diyerek savaşın Gazze sınırlarının ötesine geçeceğini resmen itiraf etti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Netanyahu'nun açıklamaları ve bölgede son yaşanan gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. "Bu olaylar Gazze ile sınırlı değil, bir din savaşı ve şu sıralarda büyük bir hazırlık var." diyen Coşkun Başbuğ, ABD ve İsrail'in sinsi planını açıkladı.