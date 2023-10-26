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Haberler Galeri Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ SABAH’a açıkladı! İşte ABD ve İsrail’in sinsi planı: Bütün oyunu buna göre kurdular
Giriş Tarihi: 26.10.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 10:53

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ SABAH’a açıkladı! İşte ABD ve İsrail’in sinsi planı: Bütün oyunu buna göre kurdular

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" Operasyonu'nu başlatmasının ardından, İsrail resmen 'savaş' ilan etti ve Gazze Şeridi'ni abluka altına aldı. Bölgeye adeta ölüm yağdıran İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada "Yeşaya kehanetini göreceğiz" diyerek savaşın Gazze sınırlarının ötesine geçeceğini resmen itiraf etti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Netanyahu'nun açıklamaları ve bölgede son yaşanan gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. "Bu olaylar Gazze ile sınırlı değil, bir din savaşı ve şu sıralarda büyük bir hazırlık var." diyen Coşkun Başbuğ, ABD ve İsrail'in sinsi planını açıkladı.

Halil İbrahim Ülkü
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ SABAH’a açıkladı! İşte ABD ve İsrail’in sinsi planı: Bütün oyunu buna göre kurdular

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, Hamas'a karşı Tevrat'ın "Yeşaya" kitabındaki "kehaneti" göreceklerini öne sürdü.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ SABAH’a açıkladı! İşte ABD ve İsrail’in sinsi planı: Bütün oyunu buna göre kurdular

Netanyahu, "Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. 'Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin'(Yeşaya 60:18)." ifadelerini kullandı.

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ SABAH’a açıkladı! İşte ABD ve İsrail’in sinsi planı: Bütün oyunu buna göre kurdular

Böylece Netanyahu savaşın Gazze sınırlarının ötesine geçeceğini resmen itiraf etti...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Netanyahu'nun açıklamaları ve bölgede son yaşanan gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ SABAH’a açıkladı! İşte ABD ve İsrail’in sinsi planı: Bütün oyunu buna göre kurdular

"OLAY BAŞTAN SONA GAZZE VE ÖTESİNE KURULUYDU"

Savaşın başından itibaren İsrail'in asıl amacının 'Gazze ve ötesi' olduğuna dikkat çeken Coşkun Başbuğ, Olay baştan sona Gazze ve ötesine kuruluydu. Gazze bir başlangıç noktası nihayetinde Büyük İsrail'in de ilk kıvılcımı olacaktı. Kurgu o yöndeydi. Netanyahu yaptığı son açıklamada bunu itiraf etti. Burada Netanyahu'nun bahsettiği olay, bunların 70'e yakın inandığı peygamber var. Yeşaya'nın bir anda gündeme getirilmesi zaten olayların nereye gideceğini gösteriyor. 'Size Yeşaya'nın kehanetlerini sunacağım' dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ SABAH’a açıkladı! İşte ABD ve İsrail’in sinsi planı: Bütün oyunu buna göre kurdular

Yeşaya kehanetine baktığın taktirde; Tanrı'nın bir büyük İsrail Krallığı vadettiğini bunun da bir savaş sonucu elde edileceğini, bu savaşın sonunda da Büyük İsrail'in kurulacağını ifade ediyor. Oraya dem vurdu. Dolayısıyla katliamın başladığı ilk gün ABD'nin önemli siyasileri dinler savaşından bahsettiler. Haçlı Seferi'nden bahsettiler. Geniş bir çevre göremedi. Bu olaylar Gazze ile sınırlı değil, bir din savaşı ve şu sıralarda büyük bir hazırlık var. Daha Gazze'de istediği sonucu elde edemeyen İsrail, o projeyi nasıl gerçekleştirecek? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bu sapkın fikre inanan bir kitle var. Onun uğruna kan dökmeye hazır kurulu bir canavar kadro var…" ifadelerini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ

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