The Guardian’dan çarpıcı analiz: Hamaney’i almak mı, askeri tesisleri vurmak mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2026 10:30
İngiltere basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askerî seçenekleri masada tutmasına rağmen, olası bir saldırının ne kazandıracağı belirsizliğini koruyor. Washington bölgeye güçlü bir askerî yığınak yaparken, İran'ın lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alma ya da kritik tesisleri vurma senaryoları tartışılıyor. Ancak uzmanlar, böyle bir adımın İran yönetimini zayıflatmaktan çok kontrolsüz bir tırmanmaya yol açabileceği, İran'ın balistik füze kapasitesiyle ABD üsleri ve müttefiklerine hızla misilleme yapabileceği uyarısında bulunuyor.