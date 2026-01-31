The Guardian’dan çarpıcı analiz: Hamaney’i almak mı, askeri tesisleri vurmak mı?

"HAMANEY SONRASI ANİ POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ PEK MÜMKÜN DEĞİL"

Haberde asıl sorunun bundan sonra ne olacağı ifade edilerek, İran yönetiminin belki de 30 bin kişiyi öldürerek protestoları bastıracak kadar bütünlüğünü koruduğu ve Hamaney öldürülse bile, yerine geçecek bir ismin Beyaz Saray'ın istediği yönde ani bir politika değişikliğine gitmesi pek olası görünmediğinden bahsedildi. Hamaney her ne kadar üç potansiyel halefi belirlemiş olsa da, ABD'nin kontrol edemeyeceği bir iktidar mücadelesinin yaşanabileceğine vurgu yapıldı.