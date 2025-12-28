TOLUN mühimmatı İsrail’i panikletti: Bölgeyi sarsan ileri seviye silah!

"ASKERİ ÇATIŞMA SENARYOSU"

Maariv, testin, Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin yeni bir dip noktasına ulaştığı bir döneme denk geldiğini aktardı.

Haberde, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında doğrudan bir askeri çatışma ihtimalinin kamuoyunda tartışıldığı, ki bu senaryonun kısa bir süre öncesine kadar neredeyse hayal edilemez olduğu vurgulandı.