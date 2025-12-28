Haberler
TOLUN mühimmatı İsrail’i panikletti: Bölgeyi sarsan ileri seviye silah!
Giriş Tarihi: 28.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:14
Türkiye'nin yeni nesil mühimmatı TOLUN'un AKINCI üzerinden yapılan başarılı atış testi, İsrail basınında "endişe kaynağı" olarak yorumlandı ve bölgeyi sarsan bir gelişme olarak değerlendirildi. Maariv gazetesi, Tel Aviv–Ankara hattında "doğrudan askeri çatışma" ihtimalinin kamuoyunda ilk kez bu kadar açık biçimde tartışılmaya başlandığını yazdı.