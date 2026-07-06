Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı
Giriş Tarihi: 06.07.2026 13:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 13:45

Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, başkentte Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi.

  • ABONE OL
Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve aile üyeleri için düzenlenen cenaze alayı, naaşları taşıyan aracın Büyük Musalla Camii'nden hareket etmesiyle başladı. Milyonlarca kişi başkent sokaklarını doldurdu.

Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney ve dört aile üyesi için yas tutuyor. Başkent Tahran'da Cuma günü başlayan cenaze töreni kapsamında bugün cenaze alayı düzenleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı

Naaşları taşıyan araç, Büyük Musalla Camii'nden hareket ederek alaya katıldı. Tasnim Haber Ajansı, aracın yas tutan milyonlarca kişinin oluşturduğu kalabalığın arasından alay güzergahında ilerlediğini bildirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı

Devlet televizyonu Press TV, cenaze alayının Damavand Caddesi, İmam Hüseyin Meydanı, İnkılab Caddesi, İnkılab Meydanı, Azadi Caddesi, Azadi Meydanı ve Mehrabad Uluslararası Havalimanı yakınındaki Şehid Laşgari Otoyolu boyunca uzanan 10 kilometrelik bir güzergahta ilerleyeceğini bildirdi. Haberde, "Organizatörler, alayın 10 ila 12 saat sürmesini bekliyor" denildi.

Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, aylar sonra ilk kez Hamaney'in cenaze töreninde görüntülendi

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi.

Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı

İran basınında paylaşılan görüntülerde, daha önce ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edilen Ahmedinejad'ın, Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze yürüyüşüne katıldığı görüldü.

Aylar sonra ilk kez görüntü veren Ahmedinejad, korumaları ile birlikte halkın arasında yürüyüşe katıldı.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı
Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı
Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı
#ALİ HAMANEY #İRAN #TAHRAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA