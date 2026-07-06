Törende dikkat çeken isim: Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney ve dört aile üyesi için yas tutuyor. Başkent Tahran'da Cuma günü başlayan cenaze töreni kapsamında bugün cenaze alayı düzenleniyor.