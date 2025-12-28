Haberler
Trump-Netanyahu görüşmesinde neler konuşulacak? Siyonist liderden Türkiye karşıtı küstah talepler
Giriş Tarihi: 28.12.2025 12:27
Trump ile Florida'da görüşmeye hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ajandasında Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması, kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü ve bölgedeki güç dengeleri masaya yatırılacak. İsrail basınına göre siyonist lider, toplantıda Türkiye'nin barış gücüne dahil edilmesine karşı çıkacak, Suriye için ise silahsızlandırma ve güvenlik şartları ileri sürecek.