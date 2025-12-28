Trump-Netanyahu görüşmesinde neler konuşulacak? Siyonist liderden Türkiye karşıtı küstah talepler

NETANYAHU TÜRKİYE İLE DÜŞMAN OLMAKTAN ÇEKİNİYOR

İsrail basını, Ankara–Tel Aviv arasındaki rekabetin de görüşmede gündeme geleceğini aktarıyor. Netanyahu'nun Türkiye'yi İsrail açısından bir rakip olarak gördüğünü kabul ettiği, ancak bu rekabetin düşmanlığa dönüşmemesi için belirli sınırların çizilmesini isteyeceği ifade ediliyor.