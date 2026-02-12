Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.02.2026 10:28

Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası: Tel Aviv istediğini alamadı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da İran gündemli 3 saat süren görüşmesi, ortak bir strateji üzerinde uzlaşı sağlanmadan sona ererken, Washington'un askeri varlığını artırma hazırlıkları ve diplomatik temasları sürdürme ısrarı dikkat çekti. Trump, Tahran'la müzakerelerin devamından yana olduğunu vurgularken, İsrail tarafı güvenlik kaygılarını öne çıkardı ve anlaşma ihtimaline temkinli yaklaştı.

İngiltere merkezli Financial Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşme, İran'a yönelik strateji konusunda herhangi bir anlaşma sağlanmadan sona erdi. Görüşmede, Washington yönetiminin İran'la yürüttüğü diplomatik sürecin devamı ve bölgedeki askeri hareketlilik öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

TRUMP: "MÜZAKERELER SÜRMELİ"

Financial Times'a göre Trump, görüşmenin ardından Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Tahran ile yürütülen müzakerelerin sürdürülmesi konusunda ısrarcı olduğunu belirtti. Washington yönetimi İran'a karşı yeni askeri saldırı seçeneklerini değerlendirirken, Trump İsrailli lidere İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılmasının kendi "tercihi" olduğunu ilettiğini söyledi.

Trump açıklamasında, "Kesin bir sonuca varılmadı; sadece İran ile müzakerelerin sürmesi gerektiği konusunda ısrar ettim; bir anlaşmanın tamamlanıp tamamlanamayacağını görmek için. Eğer mümkün olursa, bunun benim tercih edeceğim seçenek olacağını Başbakana ilettim. Eğer mümkün olmazsa, o zaman sonucun ne olacağını görmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN GÜVENLİK VURGUSU

Habere göre görüşmenin ardından Netanyahu'nun ofisi X üzerinden kısa bir açıklama yayımladı. Açıklamada iki liderin "İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmeler" hakkında görüştüğü belirtildi. İsrail tarafı, müzakereler bağlamında ülkenin güvenlik ihtiyaçlarının vurgulandığını ve iki liderin süregelen koordinasyon ve yakın temas konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU 'KAN': "ANLAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK DEĞİL"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu yönetiminin ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılacağını düşünmediği ifade edildi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın zaman kazanmaya çalıştığına ve anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olmadığına kanaat getirdiği ifade edilerek, Netanyahu'nun görüşmede Trump'a yapılacak en iyi anlaşmanın İran'ın sonsuza kadar nükleer silah elde etmesini engelleyecek bir anlaşma olduğu mesajını verdiği vurgulandı.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ana kapıda karşılamadığı, arka kapı olan güney kapısından sessiz sedasız içeriye girdiği ifade edildi.

ABD'DEN ASKERİ SEÇENEKLER VE UÇAK GEMİSİ PLANI

İngiltere merkezli Financial Times'a göre Trump, Netanyahu ile görüşmesinden önce Axios'a verdiği demeçte Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi gönderme fikrini değerlendirdiğini açıkladı. Bu adımın, geçen ay İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlık kapsamında bölgeye gönderilen Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubuna ek olarak planlandığı aktarıldı.

Haberde, Washington'un geçen haziran ayında İran'ın üç ana nükleer tesisine saldırdığı dönemde bölgede iki uçak gemisi taarruz grubunun bulunduğu hatırlatıldı. ABD'nin hâlihazırda bölgede, onlarca savaş uçağı ve binlerce asker taşıyan Abraham Lincoln dahil toplam 10 gemi bulundurduğu, Pentagon'un Akdeniz'e iki muhrip konuşlandırdığı ve hava savunmasını güçlendirdiği ifade edildi.

USS GEORGE HW BUSH'UN KONUŞLANMASI GÜNDEMDE

Analize göre Trump'ın, USS George HW Bush uçak gemisinin Abraham Lincoln taarruz grubuna katılması yönünde emir vermesi bekleniyor. ABD Donanması, geminin şu anda Florida açıklarında eğitim tatbikatları yürüttüğünü açıkladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Pentagon, bir uçak gemisi taarruz grubuna Orta Doğu'ya konuşlanmaya hazırlanma talimatı verdi ve konuşlanma emrinin kısa süre içinde gelebileceği belirtildi. Donanma gelecekteki operasyonlara ilişkin yorum yapmazken, Pentagon elinde bilgi olmadığını açıkladı ve Beyaz Saray da konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

ABD–İRAN GERİLİMİ

İngiltere merkezli Financial Times'a göre son günlerde Orta Doğu sularında ABD ile İran arasında iki ayrı olay yaşandı. Amerikan güçleri, Abraham Lincoln'e yaklaşan bir İran insansız hava aracını düşürdü. Ayrı bir olayda ise İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere el koymakla tehdit ettiği, bunun üzerine bir Amerikan savaş gemisinin müdahalede bulunduğu bildirildi.

