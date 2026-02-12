Haberler
Galeri
Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası: Tel Aviv istediğini alamadı
Giriş Tarihi: 12.02.2026 10:28
Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası: Tel Aviv istediğini alamadı
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da İran gündemli 3 saat süren görüşmesi, ortak bir strateji üzerinde uzlaşı sağlanmadan sona ererken, Washington'un askeri varlığını artırma hazırlıkları ve diplomatik temasları sürdürme ısrarı dikkat çekti. Trump, Tahran'la müzakerelerin devamından yana olduğunu vurgularken, İsrail tarafı güvenlik kaygılarını öne çıkardı ve anlaşma ihtimaline temkinli yaklaştı.