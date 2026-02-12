Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası: Tel Aviv istediğini alamadı

Trump açıklamasında, "Kesin bir sonuca varılmadı; sadece İran ile müzakerelerin sürmesi gerektiği konusunda ısrar ettim; bir anlaşmanın tamamlanıp tamamlanamayacağını görmek için. Eğer mümkün olursa, bunun benim tercih edeceğim seçenek olacağını Başbakana ilettim. Eğer mümkün olmazsa, o zaman sonucun ne olacağını görmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.