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Haberler Galeri Trump suikastında gözler İran’da: Gizli telefon görüşmesi sızdı! İstihbarat direktöründen şoke eden detay…
Giriş Tarihi: 17.07.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 09:47

Trump suikastında gözler İran’da: Gizli telefon görüşmesi sızdı! İstihbarat direktöründen şoke eden detay…

Son dakika haberleri: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yankıları sürüyor. Kasım ayındaki başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğrayan ve şans eseri hayatta kalan Trump'ın iyileşerek halkın karşısına geçmesinin ardından suikast girişiminin detayları da birer birer ortaya çıkıyor. Saldırının hemen ardından Trump'ın yaptığı gizli telefon görüşmesinin kamuoyuna sızmasının ardından suikasttaki İran iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte Trump suikastı sonrası yaşanan flaş gelişmeler…

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Trump suikastında gözler İran’da: Gizli telefon görüşmesi sızdı! İstihbarat direktöründen şoke eden detay…

Son dakika haberleri: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump suikastı dünya gündemindeki yankısını sürdürüyor. Başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğrayan Trump, tam 125 metreden sağ kulağından vurulmuştu. Anlık bir baş hareketi sayesinde şans eseri hayatta kalan Trump'a saldıran 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks ise olay yerinde öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.

Trump suikastında gözler İran’da: Gizli telefon görüşmesi sızdı! İstihbarat direktöründen şoke eden detay…

YENİDEN KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Günler sonra halkın karşısına çıkan Trump verdiği mesajlarla "savaşmaya devam edeceğini" söylemişti. Olayın yankıları sürerken saatler önce yaşanan bir gelişme yeniden kırmızı alarmları devreye soktu. ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi. Şüpheli kişinin ölümü, Trump'a yönelik yeni saldırı girişimlerinin olabileceğini de gündeme getirdi.

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Trump suikastında gözler İran’da: Gizli telefon görüşmesi sızdı! İstihbarat direktöründen şoke eden detay…

İRAN'IN PARMAĞI MI VAR?

Öte yandan 13 Temmuz'da yaşanan suikastte gözler İran'a çevrildi. ABD'li yetkililerin, İran'ın, Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edildi.

Trump suikastında gözler İran’da: Gizli telefon görüşmesi sızdı! İstihbarat direktöründen şoke eden detay…

CNN'nin bazı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un, İran'ın planıyla bağlantılı olduğuna dair bir bulgu olmadığı belirtildi.

Trump suikastında gözler İran’da: Gizli telefon görüşmesi sızdı! İstihbarat direktöründen şoke eden detay…

"İSTİHBARAT GELMİŞTİ"

ABD Gizli Servisi ve Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkililerin, cumartesi günü meydana gelen suikast girişimi öncesinde "İran tehdidi" hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

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