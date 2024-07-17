Trump suikastında gözler İran’da: Gizli telefon görüşmesi sızdı! İstihbarat direktöründen şoke eden detay…

Son dakika haberleri: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump suikastı dünya gündemindeki yankısını sürdürüyor. Başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğrayan Trump, tam 125 metreden sağ kulağından vurulmuştu. Anlık bir baş hareketi sayesinde şans eseri hayatta kalan Trump'a saldıran 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks ise olay yerinde öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.