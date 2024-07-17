Giriş Tarihi: 17.07.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
09:47
Trump suikastında gözler İran’da: Gizli telefon görüşmesi sızdı! İstihbarat direktöründen şoke eden detay…
Son dakika haberleri: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yankıları sürüyor. Kasım ayındaki başkanlık yarışı için Pensilvanya'da düzenlediği mitingde suikasta uğrayan ve şans eseri hayatta kalan Trump'ın iyileşerek halkın karşısına geçmesinin ardından suikast girişiminin detayları da birer birer ortaya çıkıyor. Saldırının hemen ardından Trump'ın yaptığı gizli telefon görüşmesinin kamuoyuna sızmasının ardından suikasttaki İran iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte Trump suikastı sonrası yaşanan flaş gelişmeler…