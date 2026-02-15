Haberler
Trump ve Netanyahu’nun Tahran planı netleşti: ABD’den İran’a çok aşamalı operasyon hazırlığı
ABD-İran geriliminde Cenevre'de diplomasi masası kurulurken Washington sahada askeri seçenekleri genişletiyor. ABD'li yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı halinde İran'a karşı haftalar sürebilecek bir operasyon senaryosu üzerinde çalışılıyor. Öte yandan, Trump ve Netanyahu'nun, petrol satışlarıyla Tahran'a baskıyı artırma konusunda anlaştığı ileri sürüldü.