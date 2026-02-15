Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trump ve Netanyahu’nun Tahran planı netleşti: ABD’den İran’a çok aşamalı operasyon hazırlığı
Giriş Tarihi: 15.02.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 10:45

Trump ve Netanyahu’nun Tahran planı netleşti: ABD’den İran’a çok aşamalı operasyon hazırlığı

ABD-İran geriliminde Cenevre'de diplomasi masası kurulurken Washington sahada askeri seçenekleri genişletiyor. ABD'li yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı halinde İran'a karşı haftalar sürebilecek bir operasyon senaryosu üzerinde çalışılıyor. Öte yandan, Trump ve Netanyahu'nun, petrol satışlarıyla Tahran'a baskıyı artırma konusunda anlaştığı ileri sürüldü.

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

MÜZAKERELERİN İKİNCİ TURU NE ZAMAN?

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun 17 Şubat Salı günü Cenevre'de yapılması planlanıyor.

ABD heyetinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer alacak.

İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin başkanlık etmesi bekleniyor.

Taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin de görüşmelere katılması öngörülüyor.

"İRAN İLE ANLAŞMAYA VARMAK ZOR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump'ın tercihinin Tahran ile bir anlaşmaya varmak olduğunu ancak "bunun çok zor" olduğunu söyledi.

ABD'DEN İRAN'A KARŞI HAFTALAR SÜREBİLECEK OPERASYON

Müzakerelerin gölgesinde Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, Trump'ın saldırı emri vermesi halinde ABD ordusu İran'a karşı haftalar sürebilecek uzun süreli operasyon ihtimaline hazırlanıyor.

Bu durum, iki ülke arasında daha önce görülmemiş ciddi bir çatışmaya neden olabilir.

DİPLOMATİK TEMASLAR RİSK ALTINDA

Planlamanın hassas niteliği nedeniyle isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililerin ifadeleri, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların risk seviyesini artırıyor.

ABD BÖLGEDE ASKERİ YIĞINAK YAPTI

Trump, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdı ve yeni bir askeri harekat ihtimaline dair endişeleri artırdı.

ABD'li yetkililer, Pentagon'un Orta Doğu'ya ilave bir uçak gemisi gönderdiğini, binlerce asker ile birlikte savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ve hem saldırı hem savunma kapasitesine sahip diğer unsurların da bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

OLASI SALDIRI SEÇENEKLERİ MASADA

Şu ana kadar Orta Doğu'da konuşlandırılan ABD askeri gücü, ağırlıklı olarak hava ve deniz unsurlarıyla yapılabilecek saldırı seçeneklerine işaret ediyor.

Olası uzun süreli bir ABD askeri operasyonuna yönelik hazırlıklar sorulduğunda, Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, "İran konusunda tüm seçenekler masada" dedi.

Kelly, "(Trump) Her konuda farklı bakış açılarını dinler ancak nihai kararı ülkemizin ve ulusal güvenliğimizin çıkarlarına göre verir" ifadelerini kullandı.

ABD geçen yıl İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği dönemde bölgeye iki uçak gemisi göndermişti.

Ancak haziran ayındaki "Gece Yarısı Çekici" operasyonu tek seferlik bir saldırıydı. Hayalet bombardıman uçakları ABD'den kalkarak İran'ın nükleer tesislerini vurmuştu.

Yetkililer, bu kez yürütülen planlamanın çok daha karmaşık olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir bir askeri operasyon kapsamında ABD ordusunun yalnızca nükleer altyapıyı değil, İran devlet ve güvenlik tesislerini de hedef alabileceği ifade edildi. Ancak detay verilmedi.

"ABD GÜÇLERİ BÜYÜK RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA"

Uzmanlar, İran'ın güçlü bir füze envanterine sahip olması nedeniyle böyle bir operasyonda ABD güçlerinin karşılaşacağı risklerin çok daha yüksek olacağını belirtti.

Ayrıca İran'ın misilleme saldırıları, bölgesel savaş tehdidini de artırabilir.

Yetkililerden biri, ABD'nin İran'ın misilleme yapmasını beklediğini ve bunun zaman içinde karşılıklı saldırı ve misillemelere yol açabileceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları, İran topraklarına saldırı olması halinde herhangi bir ABD askeri üssünü hedef alabileceklerini açıklamıştı.

TRUMP VE NETANYAHU'NUN İRAN'A BASKI STRATEJİSİ

Öte yandan, Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD yetkili, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 11 Şubat'ta Beyaz Saray'daki görüşmesi hakkında bilgi verdi.

Söz konusu yetkililere göre Trump ve Netanyahu, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı, özellikle İran'ın Çin'e gerçekleştirdiği petrol satışları üzerinden artırma konusunda anlaştı.

Buna göre, İran'ın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasının Çin'e gerçekleştiği, eğer Çin'in, İran'dan petrol alımları azaltılırsa, bunun İran üzerindeki ekonomik baskıyı önemli ölçüde artıracağı değerlendirildi.

ABD'li yetkililer, İran'a bu azami baskı kampanyasının, İran ile nükleer görüşmeler ve diplomasinin başarısız olması durumunda olası saldırılar için Orta Doğu'da devam eden askeri yığılma ile birlikte yürütüleceği bilgisini aktardı.

ABD'li yetkililer ayrıca, Netanyahu ve Trump'ın görüşmede, İran'ın nükleer silah edinme yeteneğinin olmaması nihai hedefi konusunda anlaştıklarını ancak bu hedefe nasıl ulaşacakları üzerinde farklılıklar ortaya çıktığını belirtti.

