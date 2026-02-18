Haberler
Trump’ın müzakere stratejisi netleşiyor: ABD ile İran gerçekten anlaştı mı? Cenevre’de diplomasi, Körfez’de savaş hazırlığı
Giriş Tarihi: 18.02.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 10:57
Cenevre'de ABD ile İran arasında üç buçuk saat süren dolaylı temasların ardından taraflar "ilerleme" mesajı verdi. Ancak masada "anlaşma" konuşulurken Körfez'de askeri hareketlilik artıyor. ABD basını, Cenevre'de başlayan sürecin bir uzlaşmaya mı yoksa yeni bir gerilim dalgasına mı evrileceği sorusunu gündeme taşırken, Trump'ın müzakerelerdeki stratejisini de ortaya koydu.