Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor

Trump, Suriye'deki gelişmelerde Başkan Erdoğan'ın rolüne özel bir parantez açarak, "Suriye'nin çok kötü bir liderini ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve bunun için hiçbir zaman övgü istemedi, ama gerçekten çok övgü hak ediyor" demişti.

Basın toplantısında bir muhabir, Trump'a Türkiye'ye F-35 satışını sorması üzerine, "Bunu çok ciddi olarak düşünüyoruz" cevabını vermişti.