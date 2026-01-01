Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:31 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:37

Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor

Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı ve Gazze'de Türk varlığına kapı aralayan mesajları Tel Aviv'de alarma yol açtı. Maariv gazetesine göre İsrail, Trump'ın kişisel diplomasisinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle Washington'da Kongre ve Pentagon gibi kurumsal aktörlere yaslanmayı tercih ediyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Florida'nın Palm Beach bölgesindeki Mar-a-Lago'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

Trump'ın açıklamalarında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çekici vurgular öne çıkmıştı. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum ve hepinizin bildiği gibi, o benim çok iyi bir arkadaşımdır. Ona inanıyorum ve ona saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor

Trump, Suriye'deki gelişmelerde Başkan Erdoğan'ın rolüne özel bir parantez açarak, "Suriye'nin çok kötü bir liderini ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve bunun için hiçbir zaman övgü istemedi, ama gerçekten çok övgü hak ediyor" demişti.

Basın toplantısında bir muhabir, Trump'a Türkiye'ye F-35 satışını sorması üzerine, "Bunu çok ciddi olarak düşünüyoruz" cevabını vermişti.

Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor

ABD BAŞKANI'NIN MESAJLARI TEL AVİV'İ RAHATSIZ EDİYOR

Ortak basın toplantısının ardından Maariv gazetesinde yayımlanan bir habere göre, Trump'ın Türkiye'ye yönelik son mesajları İsrail'de ciddi rahatsızlık yarattı. Trump'ın Ankara'ya olası F-35 satışı ve Gazze'de Türk askeri varlığına yeşil ışık yakabileceği yönündeki değerlendirmeler Tel Aviv'de "stratejik risk" olarak görülüyor.

Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor

YÜKSELEN TÜRKİYE İSRAİL İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI

Maariv'e göre Tel Aviv'in asıl endişesi, Türkiye'nin bölgesel rolünün güçlenmesi. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın Hamas'a yakın tutumu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yaşanan gerilimler de tedirginliğe yol açıyor.

Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor

"WASHİNGTON'DA BİR KİŞİYLE DEĞİL SİSTEMLE İLİŞKİ KURDUK"

Analize göre İsrail, Trump'ın kişisel ilişkiler üzerinden yürüttüğü diplomasiyi öngörülemez ve tehlikeli buluyor. Bu nedenle Tel Aviv yönetiminin, Trump'a doğrudan karşı çıkmak yerine ABD içindeki Kongre, Senato, Pentagon ve güvenlik bürokrasisi gibi kalıcı kurumsal yapılara yaslandığı vurgulandı.

Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor

Haberde, "İsrail'in dünyadaki birçok ülkede olmayan bir avantajı var: ABD ile bir kişiyle değil, bir sistemle kurulan derin ilişki. Kongre, Senato, Pentagon ve güvenlik bürokrasisi, çıkarları korumak ve gerektiğinde İsrail'e zarar verebilecek adımları durdurmak için var. Bu mekanizma daha önce de kullanıldı. Başkanlar kızdı ama İsrail yoluna devam etti. Bu nedenle kamuoyu önünde bir kavga değil, sınır koymak ve bunu sessizce uygulatmak gerekir." ifadeleri kullanıldı.