Trump’ın Türkiye sözleri İsrail’i endişelendirdi: Tel Aviv ABD’de alternatif kanallara yöneliyor
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:37
Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı ve Gazze'de Türk varlığına kapı aralayan mesajları Tel Aviv'de alarma yol açtı. Maariv gazetesine göre İsrail, Trump'ın kişisel diplomasisinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle Washington'da Kongre ve Pentagon gibi kurumsal aktörlere yaslanmayı tercih ediyor.