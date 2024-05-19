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Haberler Galeri Tüm dünyada öğrenciler İsrail’e karşı ayakta: Hepimiz Gazzeli çocuklarız!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:18

Tüm dünyada öğrenciler İsrail’e karşı ayakta: Hepimiz Gazzeli çocuklarız!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam ettiği saldırılar, 21. Yüzyıl'ın en kanlı katliamı olarak tarihe yazıldı. Batılı liderler, Filistin halkına yönelik zulme sessiz kalırken dünyanın dört bir yanından öğrenciler, İsrail'e karşı ayaklandı. ABD ve Avrupa'da lise ve üniversiteli öğrenciler, "Hepimiz Gazzeli çocuklarız", "Soykırımı durdurun", "İsrail ile işbirliğini kesin" sloganları ile İsrail'in ABD destekli soykırımına karşı çıktı! Columbia Üniversitesi'nde başlayıp dünyaya yayılan gösteriler İsrail'de paniğe yol açtı…

SELÇUK EREN
Tüm dünyada öğrenciler İsrail’e karşı ayakta: Hepimiz Gazzeli çocuklarız!

"Hepimiz Gazzeli çocuklarız", "Soykırımı durdurun", "İsrail ile işbirliğini kesin" ya da "Katliamlara silah sağlamayın..." Dünyanın dört bir yanındaki üniversite kampüsleri haftalardır bu sloganlarla çalkalanıyor. Katil İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ndeki soykırımına karşılık ilk kampüs isyanı ABD'de başladı. Ne olduysa 10 Nisan ile 17 Nisan arasında yaşandı. Columbia Üniversitesi'ndeki İsrail karşıtı gösteriler o günden beri Asya'dan Afrika'ya Avrupa'dan Ortadoğu'ya kadar her yere yayıldı. Peki kim bu üniversite öğrencileri? Ne istiyorlar? Nasıl organize oluyorlar? Kampüs eylemlerinin geçmişi nereye dayanıyor? Ya da başarılı olabilecekler mi? Haberimizde bu soruların cevaplarını aradık.

Tüm dünyada öğrenciler İsrail’e karşı ayakta: Hepimiz Gazzeli çocuklarız!

ÖĞRENCİLER NE İSTİYOR?

Öğrencilerin ne istediğini tam olarak anlamak için ABD'deki üniversitelerin gelir modellerini iyi bilmek gerekiyor. Özetle şunu söyleyebiliriz; bağlı oldukların okulların İsrail ile iş birliği içinde olan şirketlerle bağını kesmesini istiyorlar. Üniversitelere yapılan bağışların şeffaflaşmasını talep ediyorlar. Bu bağışlar, araştırma laboratuvarları ve burs fonlarını finanse ediyor. "İsrail bağlantılı şirketlerden bağış alınmasın" diyorlar. Öğrenci aktivistler, İsrail'de veya İsrailli kuruluşlarla iş yapan şirketlerin, Gazze'de devam eden savaşın suç ortağı olduğunu söylüyor. Bu şirketler genellikle ABD'ye silah sağlayan savunma sanayi firmaları oluyor. Üniversitelerinin şirketler aracılığıyla Gazze'deki soykırımdaki suç ortaklığına karşı çıkıyorlar. Üniversitelerinin silah araştırmalarına destek olmalarını kesmelerini istiyorlar.

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Tüm dünyada öğrenciler İsrail’e karşı ayakta: Hepimiz Gazzeli çocuklarız!

NASIL ORGANİZE OLUYORLAR?

Genellikle birbirlerinden ilham alıyorlar. Birçok kampüsteki gösteriler diğer okullara destek amacıyla başladı. Özellikle de Columbia Üniversitesi öğrencilerine. Ya da herhangi bir üniversitedeki polis şiddetine veya rektörlüğün eylemleri bitirme girişimine tepki gösteriyorlar. Sosyal ağlardan ya da kampüslerine asılan afişlerden organize olup eylemlerine başlıyorlar.

Tüm dünyada öğrenciler İsrail’e karşı ayakta: Hepimiz Gazzeli çocuklarız!

NEDEN COLUMBİA ÜNİVERSİTESİ?

Öğrenci hareketlerinin Columbia Üniversitesi'nde başlaması tesadüf değil. 1968 yılında da aynısı olmuştu. Columbia öğrencileri o dönem de Vietnam Savaşı'na karşı oturma eylemleri düzenliyordu. Bugün Filistin'e destek gösterilerine sahne olan kampüsteki Hamilton Hall binası geçmişte de Vietnam Savaşı ve ırkçılık karşıtlarının merkeziydi. Hatta ABD Ulusal Muhafız birliklerinin 1970 yılında en az dört öğrenciyi öldürmesinin ardından yine savaş karşıtı gösteriler yayılmıştı.

Tüm dünyada öğrenciler İsrail’e karşı ayakta: Hepimiz Gazzeli çocuklarız!

GAZZE'DEKİ OKULLAR NE DURUMDA?

Kampüsleri ele alıyorken Gazze Şeridi'ndeki okullardan bahstmeden olmaz. İsrail, 7 Ekim'den bu yana eğitim soykırımı da işliyor. Gazze Şeridi'nde aktif halde tek bir okul dahi kalmadı. Yüzbinlerce öğrenci artık eğitim alamıyor. Kayıp bir nesil yani. Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 80'ini yok oldu. 5 bin 479 öğrenciyi öldürdüler. 261 öğretmen ile 95 profesör de hayatını kaybetti.

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