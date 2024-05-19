Tüm dünyada öğrenciler İsrail’e karşı ayakta: Hepimiz Gazzeli çocuklarız!

"Hepimiz Gazzeli çocuklarız", "Soykırımı durdurun", "İsrail ile işbirliğini kesin" ya da "Katliamlara silah sağlamayın..." Dünyanın dört bir yanındaki üniversite kampüsleri haftalardır bu sloganlarla çalkalanıyor. Katil İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ndeki soykırımına karşılık ilk kampüs isyanı ABD'de başladı. Ne olduysa 10 Nisan ile 17 Nisan arasında yaşandı. Columbia Üniversitesi'ndeki İsrail karşıtı gösteriler o günden beri Asya'dan Afrika'ya Avrupa'dan Ortadoğu'ya kadar her yere yayıldı. Peki kim bu üniversite öğrencileri? Ne istiyorlar? Nasıl organize oluyorlar? Kampüs eylemlerinin geçmişi nereye dayanıyor? Ya da başarılı olabilecekler mi? Haberimizde bu soruların cevaplarını aradık.