Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
11:18
Tüm dünyada öğrenciler İsrail’e karşı ayakta: Hepimiz Gazzeli çocuklarız!
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam ettiği saldırılar, 21. Yüzyıl'ın en kanlı katliamı olarak tarihe yazıldı. Batılı liderler, Filistin halkına yönelik zulme sessiz kalırken dünyanın dört bir yanından öğrenciler, İsrail'e karşı ayaklandı. ABD ve Avrupa'da lise ve üniversiteli öğrenciler, "Hepimiz Gazzeli çocuklarız", "Soykırımı durdurun", "İsrail ile işbirliğini kesin" sloganları ile İsrail'in ABD destekli soykırımına karşı çıktı! Columbia Üniversitesi'nde başlayıp dünyaya yayılan gösteriler İsrail'de paniğe yol açtı…