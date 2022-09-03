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Haberler Galeri Tüm dünyanın gözü önünde tetiği çekti! Arjantin eski Cumhurbaşkanına suikast girişimi: Dikkat çeken 50 dakika...
Giriş Tarihi: 03.09.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 12:54

Tüm dünyanın gözü önünde tetiği çekti! Arjantin eski Cumhurbaşkanına suikast girişimi: Dikkat çeken 50 dakika...

Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a evine girdiği sırada silahlı suikast düzenlendi. Olay anı anbean kameraya yansırken, tetiklenen silah şans eseri ateş almadı. Olay sonrası sağ kurtulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, 50 dakika boyunca ifade verdi.

AA
Tüm dünyanın gözü önünde tetiği çekti! Arjantin eski Cumhurbaşkanına suikast girişimi: Dikkat çeken 50 dakika...

Arjantin'de uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, başkent Buenos Aires'teki evinde yaklaşık 50 dakika ifade verdi.

Tüm dünyanın gözü önünde tetiği çekti! Arjantin eski Cumhurbaşkanına suikast girişimi: Dikkat çeken 50 dakika...

Müfettişler, olay yerinde gözaltına alınan ve 1993'ten beri Arjantin'de yaşayan Brezilya vatandaşı 35 yaşındaki Fernando Andres Sabag Montie Maria adlı saldırganın evinde aramalar yaptı, görgü tanıklarının ifadelerini aldı.

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Tüm dünyanın gözü önünde tetiği çekti! Arjantin eski Cumhurbaşkanına suikast girişimi: Dikkat çeken 50 dakika...

Saldırıdan sonra ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'in evinde yaklaşık 50 dakika ifadesine başvuruldu.

Tüm dünyanın gözü önünde tetiği çekti! Arjantin eski Cumhurbaşkanına suikast girişimi: Dikkat çeken 50 dakika...

KİRCHNER'A SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Fernandez de Kirchner, 1 Eylül akşam saatlerinde evine girmeden önce kendisine destek olmak için toplanan taraftarlarını selamladığı sırada kalabalığın arasından bir kişi Kirchner'ın yüzüne yakın mesafeden silah doğrultmuş, saldırgan tetiği çekmesine rağmen silah tutukluk yapıp patlamamıştı.

Tüm dünyanın gözü önünde tetiği çekti! Arjantin eski Cumhurbaşkanına suikast girişimi: Dikkat çeken 50 dakika...

Kirchner'ın yargılandığı davada hakkında 12 yıl hapis istenmesinin ardından evinin önünde başlayan gösterileri fırsat bilen saldırganın 1993'ten beri Arjantin'de yaşayan Brezilya vatandaşı 35 yaşındaki Fernando Andres Sabag Montie olduğu öğrenilmiş ve olay yerinde gözaltına alınmıştı.

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