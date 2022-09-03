Giriş Tarihi: 03.09.2022 12:53
Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
12:54
Tüm dünyanın gözü önünde tetiği çekti! Arjantin eski Cumhurbaşkanına suikast girişimi: Dikkat çeken 50 dakika...
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a evine girdiği sırada silahlı suikast düzenlendi. Olay anı anbean kameraya yansırken, tetiklenen silah şans eseri ateş almadı. Olay sonrası sağ kurtulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, 50 dakika boyunca ifade verdi.