Tüm dünyanın gözü önünde tetiği çekti! Arjantin eski Cumhurbaşkanına suikast girişimi: Dikkat çeken 50 dakika...

KİRCHNER'A SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Fernandez de Kirchner, 1 Eylül akşam saatlerinde evine girmeden önce kendisine destek olmak için toplanan taraftarlarını selamladığı sırada kalabalığın arasından bir kişi Kirchner'ın yüzüne yakın mesafeden silah doğrultmuş, saldırgan tetiği çekmesine rağmen silah tutukluk yapıp patlamamıştı.