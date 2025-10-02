Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türk Aktivist canlı yayında yaşadıklarını anlattı: Donanmamızın yanımızda olmasıyla gururlandık
Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 12:04

Türk Aktivist canlı yayında yaşadıklarını anlattı: Donanmamızın yanımızda olmasıyla gururlandık

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu dün gece katil İsrail tarafından saldırıya uğradı, aktivistler alı konuldu. Gazze'ye ilerleyen Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber canlı yayınında son gelişmelerle birlikte yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Sinan Akılotu, Sumud Filosu ile birlikte dünyanın siyonizmin şeytani yüzünü gördüğünü belirtti. Akılotu, Türk donanmasına da teşekkür ederek, "Bize sıkıntımızın olup olmadığını sordular, donanmamızın bizim yanımızda olmasıyla gururlandık" dedi.

Küresel Sumud Filosu tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardımı ulaştırmak üzere Gazze'ye doğru yola çıktı. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşırken İsrail tarafından dün gece saldırıya uğradı. Aktivistler alı konulurken dünyadan da siyonistlere peş peşe tepkiler geldi.

Türk Aktivist Sinan Akılotu AHaber canlı yayınında son gelişmelerle birlikte yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Sinan Akılotu, Türk donanmasına yardımları için teşekkür ederken, Sumud Filosu'nun siyonizmin şeytani yüzünü dünyaya göstermesi açısından başarılı olduğunu kaydetti.

Sinan Akılotu canlı yayında şunları söyledi:

Biz gemimizle ana filoyu 100 mil geriden takip ediyoruz. Dün geceki saldırıdan kurtulduk. Gazze'ye şu anda 150 mil var. Filoya saldırıda filonun yaklaşık yarısı işgalci İsrail tarafından alıkonuldu, aktivistler kaçırıldı.

Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber'de | Video

Mikeno Gemisi şu an Gazze sahiline çok yakın. Biz de yarın sabah itibarıyla Gazze'ye ulaşmış olacağız.

FİLONUN EN KÜÇÜK TEKNESİYİZ

Biz ana filonun olduğu noktadan uzakta olduğumuz için şu anda etrafımızda çok şey yok. Sadece dün akşam drone'lar görüldü, daha sonra şu anda etrafımız sakin.

Gemide 6 kişiyiz. Birisi Alman vatandaşı olmak üzere 4 Türk var, 1 tane Avustralyalı 1 tane de Ummanlı kardeşimiz var. Filonun en küçük teknesiyiz biz.

Sumud Filosu çaresizce atılmış bir adımdır. Bu noktada filolar çaresizliğe ilaç, koli, gıda yetiştirebilir miyiz diye ilerliyor

SİYONİZMİN ŞEYTANİ YÜZÜNÜ DÜNYA GÖRDÜ

Gerçekten Arz-ı Mevud inancına sahip bizim topraklarımızda gözü olan bu siyonist şeytanın durdurulması... Gazze halkına saldırı son 2 yıldır zirveye ulaştı, siyonizmin şeytani yüzünü bütün dünya halklarının anlamasına sebep oldu. Bu açıdan Gazze halkı kazandı. Üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

En büyük korkumuz Gazze'de bizi umutla bekleyen yavrulara ulaşamamak. Daha kötüsünü de bekliyoruz, çaresizce atılan bu adımın ardından çok ciddi dünyada kamuoyu oluştu.

TÜRK DONANMASINA TEŞEKKÜR

Ekranlardan teşekkür edelim, 24 saat bizimle bağlantı kesildi Türk donanmamızdan geldiler, bize sıkıntımızın olup olmadığını sordular, isterseniz sizi tahliye edelim dediler. Donanmamızın bizim yanımızda olmasıyla gururlandık.