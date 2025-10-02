Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 12:04
Türk Aktivist canlı yayında yaşadıklarını anlattı: Donanmamızın yanımızda olmasıyla gururlandık
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu dün gece katil İsrail tarafından saldırıya uğradı, aktivistler alı konuldu. Gazze'ye ilerleyen Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber canlı yayınında son gelişmelerle birlikte yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Sinan Akılotu, Sumud Filosu ile birlikte dünyanın siyonizmin şeytani yüzünü gördüğünü belirtti. Akılotu, Türk donanmasına da teşekkür ederek, "Bize sıkıntımızın olup olmadığını sordular, donanmamızın bizim yanımızda olmasıyla gururlandık" dedi.