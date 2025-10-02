Türk Aktivist canlı yayında yaşadıklarını anlattı: Donanmamızın yanımızda olmasıyla gururlandık

Gemide 6 kişiyiz. Birisi Alman vatandaşı olmak üzere 4 Türk var, 1 tane Avustralyalı 1 tane de Ummanlı kardeşimiz var. Filonun en küçük teknesiyiz biz.

Sumud Filosu çaresizce atılmış bir adımdır. Bu noktada filolar çaresizliğe ilaç, koli, gıda yetiştirebilir miyiz diye ilerliyor