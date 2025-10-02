Video Dünya Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber'de | Video
02.10.2025 | 11:31

Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber canlı yayınında son gelişmelerle birlikte yaşadıklarını ve duygularını anlattı.

Türk aktivist Sinan Akılotu, Türk donanmasına yardımları için teşekkür ederken, Sumud Filosu'nun siyonizmin şeytani yüzünü dünyaya göstermesi açısından başarılı olduğunu kaydetti.Sinan Akılotu canlı yayında şunları söyledi: "Biz gemimizle ana filoyu 100 mil geriden takip ediyoruz. Dün geceki saldırıdan kurtulduk. Gazze'ye şu anda 150 mil var. Filoya saldırıda filonun yaklaşık yarısı işgalci İsrail tarafından alıkonuldu, aktivistler kaçırıldı.Mikeno Gemisi şu an Gazze sahiline çok yakın. Biz de yarın sabah itibarıyla Gazze'ye ulaşmış olacağız."

FİLONUN EN KÜÇÜK TEKNESİYİZ
Biz ana filonun olduğu noktadan uzakta olduğumuz için şu anda etrafımızda çok şey yok. Sadece dün akşam drone'lar görüldü, daha sonra şu anda etrafımız sakin.Gemide 6 kişiyiz. Birisi Alman vatandaşı olmak üzere 4 Türk var, 1 tane Avustralyalı 1 tane de Ummanlı kardeşimiz var. Filonun en küçük teknesiyiz biz.Sumud Filosu çaresizce atılmış bir adımdır. Bu noktada filolar çaresizliğe ilaç, koli, gıda yetiştirebilir miyiz diye ilerliyor

SİYONİZMİN ŞEYTANİ YÜZÜNÜ DÜNYA GÖRDÜ
"Gerçekten Arz-ı Mevud inancına sahip bizim topraklarımızda gözü olan bu siyonist şeytanın durdurulması... Gazze halkına saldırı son 2 yıldır zirveye ulaştı, siyonizmin şeytani yüzünü bütün dünya halklarının anlamasına sebep oldu. Bu açıdan Gazze halkı kazandı. Üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.En büyük korkumuz Gazze'de bizi umutla bekleyen yavrulara ulaşamamak. Daha kötüsünü de bekliyoruz, çaresizce atılan bu adımın ardından çok ciddi dünyada kamuoyu oluştu."

TÜRK DONANMASINA TEŞEKKÜR
"Ekranlardan teşekkür edelim, 24 saat bizimle bağlantı kesildi Türk donanmamızdan geldiler, bize sıkıntımızın olup olmadığını sordular, isterseniz sizi tahliye edelim dediler. Donanmamızın bizim yanımızda olmasıyla gururlandık."

