Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:31
Türk ordusunun hazırlıklarını tamamlaması siyonistleri panikletti: İsrail’in kabusu gerçekleşiyor
Türkiye, Suriye ve Gazze'de şekillenen yeni dengelerde etkin bir aktör haline gelirken İsrail cephesinde bu gelişmelerin yarattığı endişe giderek artıyor. Maariv gazetesi, Ankara'nın Orta Doğu'daki artan etkisinin Tel Aviv yönetimi için "kabus" olduğunu belirtirken, Gazze'ye konuşlandırılacak Türk askerlerinin hazırlıklarını tamamlaması da Siyonistlerde alarm zillerini çaldırdı.