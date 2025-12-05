Türkiye ABD-Avrupa pazarında kilit oyuncu: Ankara’nın enerji hamleleri İsrail’i sınırladı

FSRU KAPASİTESİ ARTIYOR: TÜRKİYE BÖLGESEL OYUNCU OLUYOR

Ankara'nın LNG stratejisinin temel ayağı, FSRU filosunu genişletmek. İsrail merkezli Bizportal'a göre Türkiye, iki yeni FSRU ekleyerek toplam kapasitesini beş gemiye çıkaracak. Böylece bölgedeki en büyük gazlaştırma filolarından biri oluşacak. Türkiye, iki yeni FSRU ekleyerek LNG alma ve dağıtma kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Bu özel gemiler LNG depoluyor ve aynı zamanda gazlaştırma tesisi olarak çalışıyor; yani sıvılaştırılmış gazı tekrar doğal gaz hâline getirip ulusal şebekeye verebiliyor.