Giriş Tarihi: 05.12.2025 10:21
Türkiye ABD-Avrupa pazarında kilit oyuncu: Ankara’nın enerji hamleleri İsrail’i sınırladı
İsrail basınına göre Türkiye, ABD ile enerji alanında ilişkilerini hızla derinleştiriyor. Ankara'nın LNG ithalatını artırma ve ABD'deki gaz–petrol sahalarına doğrudan yatırım yapma niyetinin, bölgedeki enerji dengelerini değiştirme potansiyeli bulunuyor. Bu adımlar, Türkiye'yi Amerikan gazı ile Avrupa pazarı arasında kilit bir aracıya dönüştürüyor ve İsrail'in bölgedeki etkisini sınırlıyor.