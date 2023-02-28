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Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:00

Türkiye İsveç'in planlarını nasıl altüst etti: Bunu hiç hesaba katmamıştık! Umutlarını tek bir yere bağladılar

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu önce veto eden ve ardından İskandinav ülkelerinin şartlarını kabul etmesi şartıyla olumlu karşılayan Türkiye, İsveç'te yaşanan skandallar sonrası İsveç özelinde NATO başvuru kararını veto etti. O zamandan beri tartışmalar devam ederken İsveç basını NATO önündeki engelleri sıraladı. NATO'ya girmek için ABD'ye ve F-16 satışına güvendiklerini ifade eden haberde "Başvuruyu yaparken bazıları bunun yalnızca bir formalite olduğunu sanmıştı. Ama bu çok büyük bir yanılgıydı" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye İsveç’in planlarını nasıl altüst etti: Bunu hiç hesaba katmamıştık! Umutlarını tek bir yere bağladılar

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasındaki tartışmalar özellikle İsveç'te yaşanan skandal hamleler sonrası devam ediyor. Her ne kadar Türkiye, teröre destek verdiği gerekçesiyle İskandinav ülkelerinin talebini başta veto etse de, ardından İsveç özelide yaşanan terör eylemleri ve Rasmus Paludan skandalları sonrası yaktığı yeşil ışığı tekrardan kırmızıya çevirdi.

Türkiye İsveç’in planlarını nasıl altüst etti: Bunu hiç hesaba katmamıştık! Umutlarını tek bir yere bağladılar

Öte yandan ABD ve NATO, Türkiye'ye İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmasını istediğini belirtirken Türkiye ise kararlı duruşundan vazgeçmiyor. Nitekim dün açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO üyeliği konusunda taahütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" sözlerine yer verdi.

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Türkiye İsveç’in planlarını nasıl altüst etti: Bunu hiç hesaba katmamıştık! Umutlarını tek bir yere bağladılar

İsveç basını ise aylardır gazetelerde NATO'ya girme meselesini tartışıyor. İsveç gazetesi Aftonbladet'te yer alan bir analiz göre İsveç'in NATO'ya girmesinin önünde bulunan '4 tehdit' var.

Türkiye İsveç’in planlarını nasıl altüst etti: Bunu hiç hesaba katmamıştık! Umutlarını tek bir yere bağladılar

Bu maddelerin ikisi ise Türkiye ile ilgili. Gazetede yer alan analize göre, Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle seçim ertelenebilir. Her ne kadar AK Parti seçimin mayıs ayında olacağını açıklamış olsa da gazete "Eğer erteleme olursa NATO'nun tatile gireceğini biliyoruz. Bu nedenle başvuru onaylanmaz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye İsveç’in planlarını nasıl altüst etti: Bunu hiç hesaba katmamıştık! Umutlarını tek bir yere bağladılar

İkinci Türkiye maddesi ise aslında dolayı olarak ABD ile alakalı. Nitekim İsveç de bir zamanlar Yunanistan'ın yaptığı gibi NATO'ya girme meselesi konusunda ABD'nin Türkiye'ye baskı yapmasına güveniyor. Ancak ABD tarafından ise Türkiye'ye bu konuyla alakalı yalnızca tavsiye niteliğinde telkinler geldi.

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