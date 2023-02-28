Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:00

Türkiye İsveç'in planlarını nasıl altüst etti: Bunu hiç hesaba katmamıştık! Umutlarını tek bir yere bağladılar

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu önce veto eden ve ardından İskandinav ülkelerinin şartlarını kabul etmesi şartıyla olumlu karşılayan Türkiye, İsveç'te yaşanan skandallar sonrası İsveç özelinde NATO başvuru kararını veto etti. O zamandan beri tartışmalar devam ederken İsveç basını NATO önündeki engelleri sıraladı. NATO'ya girmek için ABD'ye ve F-16 satışına güvendiklerini ifade eden haberde "Başvuruyu yaparken bazıları bunun yalnızca bir formalite olduğunu sanmıştı. Ama bu çok büyük bir yanılgıydı" ifadelerine yer verildi.