Türkiye Orta Doğu’da başat aktör: “Ankara bölgesel bir enerji koridoru”

İsrail merkezli gazeteye göre, Türk ve Suriye elektrik şebekelerinin entegre edilmesi, Orta Doğu'nun enerji güvenliği açısından kritik bir eşik oluşturabilir. Bu hamle, aynı zamanda yeşil enerjiye geçişi desteklerken Ankara'nın ABD ile ilişkilerini derinleştirme ve Rusya-İran etkisini sınırlama hedefiyle örtüşüyor. Ayrıca Türkiye, Türkmenistan'dan gaz ithalatı gibi alternatiflerle enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Türkiye bu süreçte Orta Asya cumhuriyetleri ile Avrupa ülkeleri arasında arabulucu rolü de üstleniyor.