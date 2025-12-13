Haberler
Galeri
Türkiye Orta Doğu’da başat aktör: “Ankara bölgesel bir enerji koridoru”
Giriş Tarihi: 13.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:00
Türkiye Orta Doğu’da başat aktör: “Ankara bölgesel bir enerji koridoru”
İsrail basınına göre, Suriye'de Esad rejiminin çöküşü Türkiye'ye Orta Doğu'da askeri, siyasi ve enerji boyutlarını birleştiren yeni bir bölgesel düzen kurma fırsatı sundu. Ankara, yeni Suriye yönetimiyle yakın koordinasyon içinde askeri varlığını artırırken, Körfez enerji kaynakları ile Avrupa pazarları arasında kilit bir enerji koridoru olmayı hedefliyor. ABD ile geliştirilen enerji ortaklıkları, LNG anlaşmaları ve altyapı projeleri Türkiye'nin Rusya ve İran'a bağımlılığını azaltırken, kuzey Suriye'deki askeri kontrol hem güvenlik tamponu oluşturuyor hem de Ankara'nın bölgesel nüfuzunu kalıcı biçimde güçlendiriyor.