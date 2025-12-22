Haberler
Türkiye-Pakistan hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Ankara Hint Okyanusu’nda stratejik varlık kazanıyor
Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:40
Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan kapsamlı enerji ve hidrokarbon iş birliği anlaşması, İsrail'de endişelere yol açtı. Siyonist medya, Ankara'nın Hint Okyanusu'nda kazandığı stratejik varlığın bölgesel dengeleri değiştirebileceğini yazarken, gelişme "kontrol edilemeyen bir denge kayması" olarak değerlendirildi.