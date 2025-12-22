Türkiye-Pakistan hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Ankara Hint Okyanusu’nda stratejik varlık kazanıyor

TÜRKİYE-PAKİSTAN ANLAŞMASI SİYONİSTLERİ ENDİŞELENDİRDİ

Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan kapsamlı hidrokarbon arama ve enerji iş birliği anlaşması, İsrail'de ciddi rahatsızlığa yol açtı. ABD merkezli siyonist gazete Algemeiner, anlaşmayı yalnızca ekonomik bir ortaklık olarak değil, bölgesel güç dengelerini İsrail aleyhine değiştirebilecek stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.