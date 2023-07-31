Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan’ın telefonu sonrasında alçak eyleme ’dur’ demek için yeni bir yol arıyorlar

İsveç ve Danimarka'da art arda yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından Türkiye'den gelen uyarılar iki ülkenin de yasada değişiklik için kollarını sıvamasına neden oldu. Dün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsveçli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında yaptığı uyarılar dünya basınının da ilgisini çekti. Uluslararası ajanslar "Bakan Fidan'ın önce Danimarka ardından da İsveç'te yaşanan saygısızlık karşısında yaptığı uyarılar ve talepler İsveç ve Danimarka tarafından dikkat alındı" sözlerine yer verdi.