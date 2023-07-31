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Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 07:52

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar

İsveç ve Danimarka'da art arda yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından Türkiye'den gelen uyarılar iki ülkenin de yasada değişiklik için kollarını sıvamasına neden oldu. Dün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsveçli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında yaptığı uyarılar dünya basınının da ilgisini çekti. Uluslararası ajanslar "Bakan Fidan'ın önce Danimarka ardından da İsveç'te yaşanan saygısızlık karşısında yaptığı uyarılar ve talepler İsveç ve Danimarka tarafından dikkat alındı" sözlerine yer verdi.

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Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan’ın telefonu sonrasında alçak eyleme ’dur’ demek için yeni bir yol arıyorlar

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte İsveç'in NATO'ya girmek istemesi ve en başta teröre verdiği destek olmak üzere çeşitli sebeplerden Türkiye'nin bir süre boyunca İsveç'e veto vermesinin ardından İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri son bulmuyor.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan’ın telefonu sonrasında alçak eyleme ’dur’ demek için yeni bir yol arıyorlar

Aşırı ırkçı Rasmus Paludan ile başlayan bu furya başka isimlerle devam etti. Nitekim yalznıca Kur'an-ı Kerim özelinde değil, diğer kutsal kitaplar için de yakma eylemleri için taleplerde bulunuluyor.

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Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan’ın telefonu sonrasında alçak eyleme ’dur’ demek için yeni bir yol arıyorlar

Türkiye'nin defalarca bunun bir 'ifade özgürlüğü' olmadığını belirtmesine ve hatta Birleşmiş Milletler'in (BM) de bu durumu kınamasına rağmen eylemler Danimarka'ya da sıçradı. Dünyadan pek çok kesim ise bu alçak eylemi şiddetle kınıyor.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan’ın telefonu sonrasında alçak eyleme ’dur’ demek için yeni bir yol arıyorlar

Konuyla alakalı olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te düzenlenen saldırılar ele alındı.

Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan’ın telefonu sonrasında alçak eyleme ’dur’ demek için yeni bir yol arıyorlar

Bakan Fidan, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik süreci de konuşuldu.

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