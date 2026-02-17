Haberler
Türkiye’nin büyüme hızı İsrail basınına damga vurdu: Ankara bölgesel ekonomik güç
Ankara, ekonomik performansıyla Orta Doğu'da dengeleri belirleyen bölgesel ekonomik güç konumunu pekiştirdi. İsrail basını, Türkiye'nin trilyon dolarlık milli geliri, rekor ihracatı ve büyüme ivmesiyle zirvedeki yerini koruduğunu yazdı. Ankara'nın büyüme hızı, ihracat rekoru ve enflasyondaki gerileme İsrail basınında geniş yankı buldu.