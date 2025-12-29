Türkiye’nin otonom hamlesi dünya basınını salladı: Dünya güçlerinde alarm yaratan teknoloji

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Türkiye, askeri havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Baykar tarafından geliştirilen iki insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ilk kez tamamen otonom şekilde yakın kol uçuşu gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Test uçuşu, dünya medyasında "oyunun kurallarını değiştiren adım" ve "hava harp doktrinini kökten değiştiren tarihi kırılma" olarak nitelendirildi.

Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yaptı.

UÇUŞ DÜNYA BASININDA BÜYÜK SES GETİRDİ

Dünyada bir ilk olan bu uçuş uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Avrupa'dan Pakistan'a bütün dünya KIZILELMA'yı konuştu.

"HAVACILIKTA DÖNÜM NOKTASI"

Polonya merkezli Defence Industry Europe, KIZILELMA'nın havacılıkta bir ilke imza attığını ve bu dönüm noktasının, insansız savaş uçaklarının insan müdahalesi olmadan koordineli formasyon manevraları gerçekleştirdiği ilk örnek olma özelliği taşıdığını belirtti.

"TÜRKİYE KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ"

Belçika merkezli Army Recognition, iki KIZILEMA insansız savaş uçağının, dünyanın ilk tam otonom yakın formasyon uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin yapay zeka destekli hava muharebesine doğru büyük bir geçişi işaret ettiğini belirtti.

Habere göre, uçuşla birlikte Türkiye yeni nesil insansız havacılığın önde gelen geliştiricisi olma konumunu güçlendirdi.

"EŞİ BENZERİ OLMAYAN OPERASYONEL YETENEK"

Army Recognition, bu başarının Türkiye'yi uzaktan kumandalı insansız hava araçlarından tamamen bağımsız hava muharebe sistemlerine doğru ilerleyen az sayıda ülke arasına yerleştirdiğini belirtti.

Habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin Skyborg ve Deniz Kuvvetleri'nin İş birliğine Dayalı Muharebe Uçağı (CCA) girişimi gibi programlar hala geliştirme aşamalarında ilerlerken, Baykar, Batı veya Doğu savunma portföylerinde eşi benzeri olmayan operasyonel bir yeteneği kamuoyuna sergiledi.

Bu uçuşun, Türkiye'nin yerli yapay zeka ve otonom uçuş sistemlerinin önemli ölçüde olgunlaştığını gösteren bir dönüm noktası olduğu bildirildi.

"STRATEJİK ETKİLERİ GENİŞ KAPSAMLI"

Army Recognition'a göre, bu başarının stratejik etkileri çok geniş kapsamlıdır. İnsansız savaş uçaklarının minimum insan gözetimiyle çalışabileceği, senkronize saldırılar gerçekleştirebileceği veya insanlı uçakların yanında güç çarpanı olarak görev yapabileceği, ölçeklenebilir, yapay zeka destekli hava muharebe mimarilerinin önünü açmaktadır.

Habere göre ayrıca, gelişmiş hava savunma sistemleri daha ölümcül hale geldikçe ve çekişmeli hava sahası daha karmaşıklaştıkça, bu seviyedeki özerklik, hayatta kalma olasılığını artırmaya, operasyonel esnekliği yükseltmeye ve pilot riskini azaltmaya giden bir yol sunmaktadır.

"PİLOTLAR ÇAĞININ SONU"

İsrail merkezli Kikar, "Pilotlar çağının sonu: Türkiye'nin otonom savaş uçakları gökyüzünde karmaşık manevralar yaptı" başlıklı haberinde, iki Türk insansız savaş uçağının dünyada ilk kez tamamen otonom kol uçuşu gerçekleştirmesiyle birlikte yapay zeka ve akıllı İHA filolarının insanlı hava muharebesinin yerini alacağı belirtildi.

"HAVA HARP DOKTRİNİNİ KÖKTEN DEĞİŞTİREN TARİHİ AN"

Habere göre, son günlerde havacılık dünyası, hava harp doktrinini kökten değiştiren tarihi bir ana tanıklık etti. Kikar, Çorlu'daki AKINCI Uçuş Merkezinde yapılan testte, PT3 ve PT5 prototiplerinin art arda havalandığını ve gökyüzünde sıkı bir formasyona girerek uçtuğunu belirtti. Baykar mühendislerinin geliştirdiği akıllı otonomi algoritmaları sayesinde uçakların hareketlerini olağanüstü bir hassasiyetle senkronize ettiği ve günümüzde insan savaş pilotları tarafından icra edilen en zor görevlerden biri olan savaş hava devriyesi görevini simüle ettiği bildirildi.

"HAVA GÖREVLERİ OTONOM FİLOLARA DEVREDİLECEK"

Habere göre, bu atılım yalnızca bir gösteri uçuşu değil. Kritik hava savunma görevlerinin, dijital bir komuta altında kusursuz uyumla hareket edebilen otonom filolara devredildiğinin habercisi. Bu başarı, KIZILELMA'nın Kasım 2025'te görüş ötesi menzilde bir hava-hedefini hava-hava füzesiyle vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olmasıyla elde edilen tarihi başarının da devamı niteliğinde.

"HAVA SAVAŞLARI DEĞİŞİYOR"

Bir diğer İsrail merkezli Israel News, haberinde, "Türkiye otonom savaş uçağı testiyle İsrail'i şaşırttı" başlığını kullandı.

Haberde, Türk insansız savaş uçaklarının ilk kez tamamen otonom kol uçuşu gerçekleştirdiği ve dünyada artık hava savaşının değiştiği belirtildi.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR EŞİK"

Israel News'a göre, askeri havacılık dünyası son günlerde geri dönüşü olmayan bir eşiği aştı. Haberde, bu uçuşun hava üstünlüğü kavramını sarsan ve dünya güçlerinin güvenlik birimlerinde alarm yaratan teknolojik ve askeri bir başarı olduğu vurgulandı.

"ÇIĞIR AÇAN GELİŞME"

Pakistan merkezli Times of Islamabad, Türkiye'nin, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı ile tarihi bir dönüm noktasına ulaştığını aktardı.

Haberde, uçuşun havacılık tarihinde çığır açan bir gelişme ve Türkiye'nin savunma teknolojisindeki hızlı ilerlemesinin göstergesi olduğu belirtildi.