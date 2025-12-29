Türkiye’nin otonom hamlesi dünya basınını salladı: Dünya güçlerinde alarm yaratan teknoloji

"HAVA HARP DOKTRİNİNİ KÖKTEN DEĞİŞTİREN TARİHİ AN"

Habere göre, son günlerde havacılık dünyası, hava harp doktrinini kökten değiştiren tarihi bir ana tanıklık etti. Kikar, Çorlu'daki AKINCI Uçuş Merkezinde yapılan testte, PT3 ve PT5 prototiplerinin art arda havalandığını ve gökyüzünde sıkı bir formasyona girerek uçtuğunu belirtti. Baykar mühendislerinin geliştirdiği akıllı otonomi algoritmaları sayesinde uçakların hareketlerini olağanüstü bir hassasiyetle senkronize ettiği ve günümüzde insan savaş pilotları tarafından icra edilen en zor görevlerden biri olan savaş hava devriyesi görevini simüle ettiği bildirildi.