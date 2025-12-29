Haberler
Galeri
Türkiye’nin otonom hamlesi dünya basınını salladı: Dünya güçlerinde alarm yaratan teknoloji
Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:00
Türkiye’nin otonom hamlesi dünya basınını salladı: Dünya güçlerinde alarm yaratan teknoloji
Türkiye, askeri havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Baykar tarafından geliştirilen iki insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ilk kez tamamen otonom şekilde yakın kol uçuşu gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Test uçuşu, dünya medyasında "oyunun kurallarını değiştiren adım" ve "hava harp doktrinini kökten değiştiren tarihi kırılma" olarak nitelendirildi.