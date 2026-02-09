Haberler
Türkiye’nin savunma sanayii ihracatları İsrail’i panikletti: Erdoğan Körfez’de büyük bir zafer kazandı!
Giriş Tarihi: 09.02.2026 10:23
Ankara ile Riyad arasında şekillenen KAAN merkezli savunma iş birliği, İsrail'de ciddi bir endişeye yol açtı. Maariv gazetesi, 20 ila 100 savaş uçağını kapsayabilecek dev anlaşmanın, Türkiye'nin Körfez'deki askeri ve siyasi etkisini artıracak bir hamle olarak değerlendirdi.