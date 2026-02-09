Türkiye’nin savunma sanayii ihracatları İsrail’i panikletti: Erdoğan Körfez’de büyük bir zafer kazandı!

Ziyaretin ardından Suudi Arabistan'ın milli muharip uçak KAAN ile ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik ilgisine ilişkin, "Epeydir çalışmalarımız devam ediyor, artık en son, en üst seviyeye taşındı görüşmeler. Bundan sonraki süreçte, belki bu sene içerisinde belki daha da yakın, güzel bir haberi sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.