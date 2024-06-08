Giriş Tarihi: 08.06.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
19:37
Türkiye'nin uzay misyonunda ikinci perde! Görev tamamlandı: Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever Dünya'ya döndü
Türkiye, bir uzay misyonunu daha başarıyla tamamladı. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) iniş yaptı. Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yolculuktan önce yaptığı konuşmasında Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzayda 7 bilimsel deney yapacağını açıkladı.