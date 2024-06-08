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Haberler Galeri Türkiye'nin uzay misyonunda ikinci perde! Görev tamamlandı: Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever Dünya'ya döndü
Giriş Tarihi: 08.06.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 19:37

Türkiye'nin uzay misyonunda ikinci perde! Görev tamamlandı: Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever Dünya'ya döndü

Türkiye, bir uzay misyonunu daha başarıyla tamamladı. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) iniş yaptı. Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yolculuktan önce yaptığı konuşmasında Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzayda 7 bilimsel deney yapacağını açıkladı.

Türkiye’nin uzay misyonunda ikinci perde! Görev tamamlandı: Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever Dünya’ya döndü

Türkiye, uzayda adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkemizin ikinci insanlı uzay misyonu da geride kaldı. New Mexico'daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak aracılığıyla havalanan "VSS Unity" yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü.

Türkiye’nin uzay misyonunda ikinci perde! Görev tamamlandı: Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever Dünya’ya döndü

Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı.

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Türkiye’nin uzay misyonunda ikinci perde! Görev tamamlandı: Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever Dünya’ya döndü

18.40'TA İNİŞ YAPTI

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) süzülerek iniş yaptı.

Türkiye’nin uzay misyonunda ikinci perde! Görev tamamlandı: Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever Dünya’ya döndü

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisine inmesiyle, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin bir üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu da sona erdi.

Türkiye’nin uzay misyonunda ikinci perde! Görev tamamlandı: Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever Dünya’ya döndü

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı.

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