Türkiye'nin yükselen savunma sanayisi İsrail'i rahatsız etti: "İspanya'nın gözü KAAN’da"
Giriş Tarihi: 18.02.2026 10:18
İsrail merkezli Maariv'e göre, İspanya'nın F-35 alım planını iptal etmesinin ardından Türk yapımı KAAN savaş uçağına yöneldiği ve motor geliştirme sürecinde ITP Aero ile TEI arasında stratejik bir ittifak kurulduğu belirtildi. Haberde, bu iş birliğinin Avrupa'nın Future Combat Air System (FCAS) projesine alternatif bir "B Planı" olarak görüldüğü, Aralık 2025'te 30 adet Hürjet alım anlaşmasının da bu yakınlaşmayı pekiştirdiği aktarıldı. TF35000 motoruyla Amerikan General Electric F110 bağımlılığını sona erdirmeyi hedefleyen projenin, KAAN'a "supercruise" kabiliyeti kazandırarak F-35 Lightning II karşısında avantaj sağlayabileceği iddiası İsrail'de dikkatle izlendiği, Ankara'nın artan savunma kapasitesinin Tel Aviv'de stratejik endişelere yol açabileceği vurgulandı.