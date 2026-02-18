Türkiye'nin yükselen savunma sanayisi İsrail'i rahatsız etti: "İspanya'nın gözü KAAN’da"

Haberde, İspanya açısından bu adımın Madrid ve Bask Bölgesi'ndeki Ar-Ge merkezlerinin korunmasını ve Fransız şirketi Safran'a bağımlılıktan kurtulmayı mümkün kılacağı belirtildi. Türkiye için ise bu ortaklığın, uçağın Endonezya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracatı açısından kritik olan "Avrupa mührü" ve EASA sertifikasyonu anlamına geldiği vurgulandı.