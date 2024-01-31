Ukraynalı esirleri taşıyan uçak nasıl düştü? Putin'den flaş iddia: "Kesin tespit edildi" diyerek açıkladı

"UÇAK ABD YAPIMI PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE VURULDU"

Putin, Ukraynalı esirleri taşıyan Il-76 nakliye uçağının düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'daki başkanlık seçimleri öncesi bazı vekillerle bir araya gelen Putin, uçağın Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna tarafından vurulduğunu yineledi.