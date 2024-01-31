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Giriş Tarihi: 31.01.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 20:23

Ukraynalı esirleri taşıyan uçak nasıl düştü? Putin'den flaş iddia: "Kesin tespit edildi" diyerek açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı esirleri taşıyan Il-76 nakliye uçağının düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uçağın Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna tarafından vurulduğunu hatırlatan Putin, "Uçak, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi ile vuruldu. Bu, kesin tespit edildi. Uçağı vuran füze, Ukrayna yönetiminin kontrolündeki topraklardan fırlatıldı." ifadelerini kullandı.

İHA
Ukraynalı esirleri taşıyan uçak nasıl düştü? Putin’den flaş iddia: Kesin tespit edildi diyerek açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynlı esirleri taşıyan uçağın ABD yapımı Patriot Hava Savunma Sistemi ile vurulduğunu iddia etti.

Ukraynalı esirleri taşıyan uçak nasıl düştü? Putin’den flaş iddia: Kesin tespit edildi diyerek açıkladı

"UÇAK ABD YAPIMI PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE VURULDU"

Putin, Ukraynalı esirleri taşıyan Il-76 nakliye uçağının düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'daki başkanlık seçimleri öncesi bazı vekillerle bir araya gelen Putin, uçağın Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna tarafından vurulduğunu yineledi.

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Ukraynalı esirleri taşıyan uçak nasıl düştü? Putin’den flaş iddia: Kesin tespit edildi diyerek açıkladı

Putin, "Uçak, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi ile vuruldu. Bu, kesin tespit edildi. Uçağı vuran füze, Ukrayna yönetiminin kontrolündeki topraklardan fırlatıldı" dedi.

Ukraynalı esirleri taşıyan uçak nasıl düştü? Putin’den flaş iddia: Kesin tespit edildi diyerek açıkladı

"BATI, GERÇEĞİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Kendi soruşturmaları dahilinde ellerinde uçağın Patroit sistemleriyle vurulduğuna dair kanıtlar bulunduğunu söyleyen Putin, "Sizden uluslararası uzmanlar göndermenizi ve uçağın Patroit'lar ile vurulduğuna dair kanıtları incelemenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı esirleri taşıyan uçak nasıl düştü? Putin’den flaş iddia: Kesin tespit edildi diyerek açıkladı

Batılı ülkelerin olayı örtbas etmeye çalıştığını da savunan Putin, Batı da, Il-76'nın esirlerle düştüğü gerçeğini örtbas etmeye çalışıyorlar" dedi.

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