Ülkeler denizde ne kadar güçlü? İşte ülkelerin askeri donanma güçleri!

Toplam askeri güç kadar, deniz ile bağı olan ülkelerin donanma güçleri de hem savunma hem de caydırıcılık açısından önemli bir yere sahip. Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Birçok faktör ile güç sıralamaları yapan Global Firepower, 2019 yılı başına ait ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...