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Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...

Giriş Tarihi: 19.09.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 19:04
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Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...
Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...

Üç tarafı denizle çevrili 'nin donanma gücü de dünyada sayılı.

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  • 109
Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...
Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...

Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında 'nin de olduğu liste...

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Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...
Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...

Slovenya

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 2

Mayın gemisi: 0

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Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...
Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...

Surinam

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

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Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...
Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...

Somali

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 11

Mayın gemisi: 0

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  • 109
Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...
Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...

Türkmenistan

Toplam donanma varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 6

Mayın gemisi: 0

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Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...
Ülkelerin askeri donanma güçleri - 2018 verileri...

El Salvador

Toplam donanma varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

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