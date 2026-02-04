Haberler
Uydu görüntüleri gün yüzüne çıktı: Yaklaşan savaşın habercisi mi?
Giriş Tarihi: 04.02.2026 11:50
ABD basınının önde gelen gazetelerinden The Washington Post'a göre, uydu görüntüleri ve uçuş takip verileri, ABD ordusunun son haftalarda İran'a yakın bölgelerde kapsamlı bir askerî yığınak gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Uçak gemileri, destroyerler, F-35 savaş uçakları, insansız hava araçları ve arama-kurtarma unsurlarını kapsayan bu konuşlandırmaların, Trump yönetiminin Tahran'a nükleer program konusunda baskı kurmayı ve olası daha geniş çaplı askerî seçeneklere zemin hazırlamayı hedeflediği değerlendiriliyor. Analistler, saldırı kararının henüz kesin olmadığını vurgularken, mevcut tablonun Washington'un İran'a karşı "inandırıcı bir askerî tehdit" oluşturma çabasını yansıttığına dikkat çekiyor.