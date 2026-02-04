Uydu görüntüleri gün yüzüne çıktı: Yaklaşan savaşın habercisi mi?

UÇAK GEMİSİ VE DESTROYERLER HÜRMÜZ ÇEVRESİNDE

Habere göre, üç güdümlü füze destroyerinin eşlik ettiği USS Abraham Lincoln uçak gemisi 26 Ocak'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sahasına girdi ve şu anda Kuzey Arap Denizi'nde görev yapıyor. Her biri Tomahawk füzeleri taşıyan destroyerler, haziranda İran'ın nükleer hedeflerine yönelik saldırılarda da kullanılan mühimmatlarla donatılmış durumda.