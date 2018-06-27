Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlık için IQ testi yapacak!

Uzayda Asgardia isimli bir ülke kurmayı hedefleyen proje için vatandaşlık başvuruları bir süredir internet üzerinden yapılabiliyor. Ancak gelen son bilgilere göre, vatandaşlık alabilmek için IQ testi zorunluluğu getirilmesi gündemde. 'İlk uzay ülkesi' olma hedefiyle yola çıkan Asgardia, örgütlenmesini tamamladı ve devlet başkanını seçti. Aynı zamanda oluşumun 'gurusu' konumundaki Azeri iş insanı Igor Ashurbeyli'nin devlet başkanı seçildiği tören, önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. Tören kapsamında Asgardia ile ilgili pek çok merak edilen soru da cevap buldu. 200 binden fazla üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletler'e üye olmayı da hedefleyen Asgardia'nın vatandaşlık vereceği kişileri seçmek için IQ testine başvurmayı düşündüğü belirtildi. Zira projenin mimarları 'insanlığın en büyük adımı' olarak tarif ettikleri Asgardia için gezegenimizin en yetenekli, yaratıcı ve bilgili bireylerinin bulunması gerektiğinin altını çiziyor. 2016'da kurulan Asgardia, kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti. 'Uzay ülkesine' vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri ise Türkiye. Asgardia'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı. Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti. Başka bir deyişle uzay vatandaşı olmak için başvuru yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer oldu. İstanbul ise 10 binden fazla başvuruyla en çok başvuru yapılan kent oldu. Türkiye'den en çok başvuru yapılan kentler sıralamasında İstanbul'u 5 bin 813 ile Ankara, 4 bin 568 ile İzmir izledi. İstanbul'dan başvuru yapanlardan yüzde 77'sinin erkek olduğu, genel başvuru yapanlardan ise yüzde 85'inin İngilizce konuştuğu bilgisine yer verildi.