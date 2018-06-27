Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlık için IQ testi yapacak!

Başka bir deyişle uzay vatandaşı olmak için başvuru yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer oldu. İstanbul ise 10 binden fazla başvuruyla en çok başvuru yapılan kent oldu.

Türkiye'den en çok başvuru yapılan kentler sıralamasında İstanbul'u 5 bin 813 ile Ankara, 4 bin 568 ile İzmir izledi.