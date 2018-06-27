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vatandaşlık için IQ testi yapacak!

Uzayda isimli bir ülke kurmayı hedefleyen proje için vatandaşlık başvuruları bir süredir internet üzerinden yapılabiliyor.

Ancak gelen son bilgilere göre, vatandaşlık alabilmek için IQ testi zorunluluğu getirilmesi gündemde.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 12:21
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vatandaşlık için IQ testi yapacak!
Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlık için IQ testi yapacak!

'İlk ' olma hedefiyle yola çıkan , örgütlenmesini tamamladı ve devlet başkanını seçti. Aynı zamanda oluşumun 'gurusu' konumundaki Azeri iş insanı Igor Ashurbeyli'nin devlet başkanı seçildiği tören, önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

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vatandaşlık için IQ testi yapacak!
Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlık için IQ testi yapacak!

Tören kapsamında ile ilgili pek çok merak edilen soru da cevap buldu. 200 binden fazla üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletler'e üye olmayı da hedefleyen Asgardia'nın vatandaşlık vereceği kişileri seçmek için IQ testine başvurmayı düşündüğü belirtildi.

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vatandaşlık için IQ testi yapacak!
Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlık için IQ testi yapacak!

Zira projenin mimarları 'insanlığın en büyük adımı' olarak tarif ettikleri için gezegenimizin en yetenekli, yaratıcı ve bilgili bireylerinin bulunması gerektiğinin altını çiziyor.

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vatandaşlık için IQ testi yapacak!
Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlık için IQ testi yapacak!

2016'da kurulan , kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti.

'ne' vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri ise Türkiye.

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vatandaşlık için IQ testi yapacak!
Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlık için IQ testi yapacak!

'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı.

Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti.

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vatandaşlık için IQ testi yapacak!
Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlık için IQ testi yapacak!

Başka bir deyişle uzay vatandaşı olmak için başvuru yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer oldu. İstanbul ise 10 binden fazla başvuruyla en çok başvuru yapılan kent oldu.

Türkiye'den en çok başvuru yapılan kentler sıralamasında İstanbul'u 5 bin 813 ile Ankara, 4 bin 568 ile İzmir izledi.

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vatandaşlık için IQ testi yapacak!
Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlık için IQ testi yapacak!

İstanbul'dan başvuru yapanlardan yüzde 77'sinin erkek olduğu, genel başvuru yapanlardan ise yüzde 85'inin İngilizce konuştuğu bilgisine yer verildi.

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